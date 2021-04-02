Okul kantinleri denetleniyor

Okulların kademeli olarak açılmasının ardından Kırıkkale Belediyesi Zabıta Ekipleri şehir içerisinde bulunan okulların kantinlerinde salgın denetimleri gerçekleştirdi. Çocukların salgından korunması için kantin görevlilerine uyulması gereken kurallar hatırlatıldı.



KURALLARA UYULUP UYULMADIĞI DENETLENİYOR



Koronavirüse karşı Kırıkkale Belediyesi mücadelesini sürdürüyor. Çocuklar arasında virüsün yayılmasının engellenmesi için parklardaki oyun alanlarını dezenfekte eden Kırıkkale Belediyesi, okul kantinlerinde de yeni kontrollü normalleşme sürecinin başlamasıyla denetim faaliyetlerine devam ediyor. Bu kapsamda Kırıkkale Belediye Zabıta Ekipleri, şehir içerisinde bulunan tüm okul kantinlerinin denetimini gerçekleştirdi. Zabıta ekiplerince kantinlerin temizlik şartlarına, ürün fiyat etiketlerine, gıda ürünlerinin son kullanım tarihlerine, hijyen sertifikalarına, iş yeri açma ve çalıştırma ruhsatları ile birlikte, Sağlık Bakanlığı Covid-19 Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi Tedbirleri kapsamındaki kurallara uyulup uyulmadığı detaylı bir şekilde inceleniyor.



KORONAVİRÜSLE MÜCADELEYE DEVAM



Kırıkkale Belediyesi Belediye Başkan Yardımcısı Mutlu Erol Bakır, öğrencilerin daha hijyenik şartlar altında oyun oynaya bilmeleri için parklarda ki oyun gruplarını düzenli olarak dezenfekte ettiklerini bunun yanı sıra daha hijyenik ve sağlıklı ortamlarda alışveriş yapabilmeleri için de okul kantinlerinde denetimleri sıklaştırdıklarını belirtti. Başkan Yardımcısı Mutlu Erol Bakır "Koronavirüsle mücadeleye ara vermeksizin devam ediyoruz, Pandemi sürecinde ilk günden bu yana teyakkuzdayız halindeyiz. Vatandaşlarımızın yoğunluk oluşturduğu alanlarda dezenfekte işlemlerine devam ediyoruz. Bunun yanı sıra kontrollü normalleşme ile tekrar eğitim ve öğretime kademeli olarak geçen okullarda da kantin denetimlerine ağırlık veriyoruz. Kantin işletmecilerine uyulması gereken kuralları hatırlatan ekiplerimiz denetimlerini gerçekleştiriyor. Vatandaşlarımızdan tek isteğimiz temizlik, maske, mesafe kurallarına uymalarıdır" diye konuştu