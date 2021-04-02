ÖSYM ile 2021 EKYS sınav sonuçları sorgulama nasıl yapılır? MEB EKYS (Yönetici Seçme Sınavı) sonuçları erişime açıldı!

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı'nın (ÖSYM) MEB ile beraber organize ettiği sınavın 2021 etabına ait sonuçlar için nefesler tutulmuştu. Gelen son dakika haberiyle EKYS sınav sonuçlarının erişime açıldığı bildirildi. Bu noktada vatandaşlar "MEB ile EKYS sonuçları açıklandı mı, nasıl sorgulanır?" sorularına ait yanıtı araştırmaya başladı. 14 Mart tarihinde düzenlenen sınava Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı devlet kurumlarında müdür ve müdür yardımcısı olmak isteyen vatandaşlar katılım sağlamıştı. İşte EKYS sınav sonuçları ve tüm detaylar…
2021 EKYS SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI!
Her sene ÖSYM tarafından düzenlenen sınav bu yıl ise 14 Mart'ta düzenlenmişti. Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından gelen açıklamaya göre; değerlendirme süreci tamamlanan EKYS sınav sonuçları erişime açıldı.
ÖSYM başkanı Halis Aygün'ün yaptığı açıklama şöyle;
"14 Mart 2021 tarihinde gerçekleştirdiğimiz 2021-MEB-EKYS sınav sonuçları açıklanmıştır. Sonuçlarınızı http://sonuc.osym.gov.tr sayfamızdan ve ÖSYM AİS mobil uygulamamızdan öğrenebilirsiniz. Sınav sonuçlarının eğitim camiamıza hayırlı olmasını diliyorum"
EKYS NEDİR?
EKYS; okul müdür ve müdür yardımcılığı için yapılacak sınavdır.
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ile Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) arasındaki protokolle, okul müdür ve müdür yardımcılığı için yapılacak sınavın adı 'Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı' (EKYS) olarak belirlendi