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Haberler Eğitim Haberleri ÖSYM'den son dakika: EKYS sonuçları erişime açıldı! 2021 EKYS sınav sonuçları sorgulama nasıl yapılır?
Giriş Tarihi: 2.4.2021 10:22 Son Güncelleme: 2.4.2021 10:22

ÖSYM'den son dakika: EKYS sonuçları erişime açıldı! sınav sonuçları sorgulama nasıl yapılır?

ÖSYM'den son dakika: EKYS sonuçları erişime açıldı! 2021 EKYS sınav sonuçları sorgulama nasıl yapılır?

MEB bünyesindeki eğitim kurumlarına yönetici seçme sınavı yani 2021 EKYS sonuçları için adaylar geri sayıma başlamışken gelen son dakika haberi ile sonuçlar erişime açıldı. Öğretmenlerin, devlet kurumlarında müdür veya müdür yardımcısı olabilmek için giriş yaptığı sınava katılım sağlayan vatandaşlar EKYS sonuçları sorgulama ekranına giriş sağlamaya başladı. Öte yandan birçok kişi “EKYS sınav sonuçları açıklandı mı, nasıl sorgulanır?” sorularına yanıt aramaya başladı. İşte ÖSYM’den gelen son dakika duyurusu ve sorgulama ekranı…

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı'nın (ÖSYM) MEB ile beraber organize ettiği sınavın 2021 etabına ait sonuçlar için nefesler tutulmuştu. Gelen son dakika haberiyle EKYS sınav sonuçlarının erişime açıldığı bildirildi. Bu noktada vatandaşlar "MEB ile EKYS sonuçları açıklandı mı, nasıl sorgulanır?" sorularına ait yanıtı araştırmaya başladı. 14 Mart tarihinde düzenlenen sınava Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı devlet kurumlarında müdür ve müdür yardımcısı olmak isteyen vatandaşlar katılım sağlamıştı. İşte EKYS sınav sonuçları ve tüm detaylar…

2021 EKYS SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI!

Her sene ÖSYM tarafından düzenlenen sınav bu yıl ise 14 Mart'ta düzenlenmişti. Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından gelen açıklamaya göre; değerlendirme süreci tamamlanan EKYS sınav sonuçları erişime açıldı.

MEB EKYS sonuçları açıklanıyor! 2020 EKYS sınav sonuçları sorgulama nasıl ve nereden yapılır? ÖSYM sonuç sorgulama ekranı...

ÖSYM başkanı Halis Aygün'ün yaptığı açıklama şöyle;

"14 Mart 2021 tarihinde gerçekleştirdiğimiz 2021-MEB-EKYS sınav sonuçları açıklanmıştır. Sonuçlarınızı http://sonuc.osym.gov.tr sayfamızdan ve ÖSYM AİS mobil uygulamamızdan öğrenebilirsiniz. Sınav sonuçlarının eğitim camiamıza hayırlı olmasını diliyorum"

EKYS SONUÇ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

MEB EKYS sonuçları açıklanıyor! 2020 EKYS sınav sonuçları sorgulama nasıl ve nereden yapılır? ÖSYM sonuç sorgulama ekranı...

EKYS NEDİR?

EKYS; okul müdür ve müdür yardımcılığı için yapılacak sınavdır.

Milli Eğitim Bakanlığı () ile Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) arasındaki protokolle, okul müdür ve müdür yardımcılığı için yapılacak sınavın adı 'Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı' (EKYS) olarak belirlendi

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ÖSYM'den son dakika: EKYS sonuçları erişime açıldı! 2021 EKYS sınav sonuçları sorgulama nasıl yapılır?
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