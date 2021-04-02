Roma rakamları ile tarih nasıl yazılır? 1'den 100'e kadar romen (Roma) rakamları konu anlatımı

Günümüzde genel olarak kitaplarda tarih yazma konusunda rastlanan Roma rakamları konu anlatımı ile de vatandaşların gündeminde yerini alabiliyor. Kullanışsız olmasıyla uygulama alanı oldukça kısıtlı olan bu sayısal sistem özellikle de büyük sayıların yazımındaki yetersizliği ile önemini yitirmiştir. Ancak yine de birçok kişi rastladığı bu sayıların okunuşu ve yazılışına dair detayları merak ederek "Roma rakamları nasıl yazılır?" sorusuna ilişkin yanıtı araştırıyor. İşte 1'den 100'e kadar romen (Roma) rakamları konu anlatımı…
ROMA RAKAMLARI NASIL YAZILIR?
Roma rakamları yazımı sırasında aynı harf 3'ten fazla tekrar edilmemelidir. Bu kapsamda ise 4, 9, 40, 90, 400 ve 900 sayılarının diğerlerinden farklı olarak kendilerine has sembolleri bulunmaktadır.
Dört rakamının yazım kuralı aslında roma rakamlarının nasıl yazıldığını açıklar niteliktedir. Rakam yazılır ve rakamın soluna yazılan rakamlar ilk rakamdan çıkarılarak o rakamın değeri bulunur. Kafa karıştırıcı olan bu sistem öğrenildiğinde elbette basitleşir.
Yani dört rakamı roma rakamlarında "IV" şekliyle ifade edilir. Beşten bir çıkarılarak dört bulunur ve sonuç olarak dört elde edilmiş olunur.
Roma rakamları yazılışı
IV ----> 4
IX ----> 9
XL ----> 40
XC ----> 90
CD ----> 400
CM ----> 900
Yine bu kurallar göz önüne alındığından yazılabilecek karakter sayısı açısından en uzun sayının 3888 (MMMDCCCLXXXVIII) olduğu bilinmektedir. Bu anlamda Roma rakamlarında M'den büyük bir rakam olmadığı için bu kural 1000'den sonraki sayılarda kuralın bozulmasına sebep olur.
Bu sayısal sistemde genel olarak 100'den büyük sayılarda karışıklıklar meydana gelmektedir.
Roma rakamları ile tarih yazma:
XlX KAÇINCI YÜZYIL?
En çok rastlanan romen rakamlarından biri de XlX olarak karşımıza çıkıyor. "Roma rakamları rakamların yan yana getirilerek ve değerleri toplanarak yazılarak çevrilir" kuralı göz önüne alınırsa 10 rakamını temsil eden "X" ve 9 rakamını temsil eden "lX" yanyana geldiğinde toplamları olan 19 sayısını ifade etmektedir.
20'YE KADAR ROMEN RAKAMLARI
Roma rakamları tablosu ile aşağıda 20'ye kadarki rakamların romen rakamları ile karşılığını görebilirsiniz.
1 I
2 II
3 III
4 IV
5 V
6 VI
7 VII
8 VIII
9 IX
10 X
11 XI
12 XII
13 XIII
14 XIV
15 XV
16 XVI
17 XVII
18 XVIII
19 XIX
20 XX
ROMEN RAKAMLARI KONU ANLATIMI
Roma rakamları rakamların yan yana getirilerek ve değerleri toplanarak yazılması kuralı ile bilinmektedir.
Örnek vermek gerekirse; 1 rakamı "l", 2 rakamı "ll", 3 rakamı "lll" şeklinde ifade edilirken aynı rakamın üçten fazla yan yana gelmeyeceği kuralı ile 4 rakamı "IV" şeklinde ifade edilmektedir.
1'DEN 100'E KADAR ROMA RAKAMLARI
1 I
2 II
3 III
4 IV
5 V
6 VI
7 VII
8 VIII
9 IX
10 X
11 XI
12 XII
13 XIII
14 XIV
15 XV
16 XVI
17 XVII
18 XVIII
19 XIX
20 XX
21 XXI
22 XXII
23 XXIII
24 XXIV
25 XXV
26 XXVI
27 XXVII
28 XXVIII
29 XXIX
30 XXX
31 XXXI
32 XXXII
33 XXXIII
34 XXXIV
35 XXXV
36 XXXVI
37 XXXVII
38 XXXVIII
39 XXXIX
40 XL
41 XLI
42 XLII
43 XLIII
44 XLIV
45 XLV
46 XLVI
47 XLVII
48 XLVIII
49 XLIX
50 L
51 LI
52 LII
53 LIII
54 LIV
55 LV
56 LVI
57 LVII
58 LVIII
59 LIX
60 LX
61 LXI
62 LXII
63 LXIII
64 LXIV
65 LXV
66 LXVI
67 LXVII
68 LXVIII
69 LXIX
70 LXX
71 LXXI
72 LXXII
73 LXXIII
74 LXXIV
75 LXXV
76 LXXVI
77 LXXVII
78 LXXVIII
79 LXXIX
80 LXXX
81 LXXXI
82 LXXXII
83 LXXXIII
84 LXXXIV
85 LXXXV
86 LXXXVI
87 LXXXVII
88 LXXXVIII
89 LXXXIX
90 XC
91 XCI
92 XCII
93 XCIII
94 XCIV
95 XCV
96 XCVI
97 XCVII
98 XCVIII
99 XCIX
100 C
Roma Rakamlarında Hangisinin Karşılığı Yoktur?
Roma rakamlarında "0" rakamının bir karşılığı bulunmamaktadır.