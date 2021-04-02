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Giriş Tarihi: 2.4.2021 11:16 Son Güncelleme: 2.4.2021 11:16

nedir konu anlatımı - Ünlü aşınması ile ilgili örnekler

Ünlü aşınması nedir konu anlatımı - Ünlü aşınması ile ilgili örnekler

Dil anlatım derslerinde yer alan ve Türkçe’de önemli olan konulardan birisi de ünlü düşmesidir. Ünlüyle biten bir sözcükle ünlüyle başlayan diğer bir sözcüğün birleşmesi esnasında bir düşme yaşanmaktadır. İki ünlü yan yana gelemeyeceği için bu sözcüklerde görülen ünlü düşmesine denir. Kahve ve altı kelimelerinin birleşmesi ile kahvaltı oluşması buna en güzel örnektir.  Ünlü aşınması ile ilgili örnekler ve ünlü aşınması nedir konu anlatımı hazırladık.

Türkçede kullanılan birçok kelimede ünlü düşmesi görülmektedir. Ünlü aşınması olarak da bilinen bu durum iki ünlünün yan yana gelmesi mümkün olmadığı için kelimelerin birinde düşme olur. Ne asıl sözcüklerinden nasıl sözcüğünün oluşması gibi bir örnek verebiliriz. Bazı bileşik sözcüklerde, iki ünlü yan yana olmadığı halde aşınma da görülebilir.

ÜNLÜ AŞINMASI NE DEMEK?

Ünlü aşınması diğer adı ünlü düşmesi olarak bilinmektedir. Türkçede iki ünlü harf yan yana gelmediği için bazı kelimeler birleşirken bir ünlü düşer. Buna ünlü aşınması (ünlü birleşmesi) denilmektedir. Bazı bileşik sözcüklerde, iki ünlü yan yana olmadığı halde aşınma olmuştur. Bunlarla ilgili detaylı örnekler hazırladık.

ÜNLÜ AŞINMASI ÖRNEKLERİ

İşte ünlü aşınması ile ilgili örnekler:

  • cuma ertesi > cumartesi (e aşındı)
  • arada > orada (a aşındı)
  • kahve altı > kahvaltı (e aşındı)
  • güllü aş > güllaç (ü aşındı)
  • ne asıl > nasıl (e aşındı)
  • sütlü aş> sütlaç (ü aşındı)
  • şu arada > şurada (a aşındı)
  • bu arada > burada (a aşındı)
  • ne için > niçin (e aşındı)

Bazı bileşik sözcüklerde, iki ünlü yan yana olmadığı halde aşınma olmuştur:

pazar ertesi > pazartesi

ey oğul > ayol

kayın ana > kaynana

pek iyi > peki

biri birine > birbirine

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Ünlü aşınması nedir konu anlatımı - Ünlü aşınması ile ilgili örnekler
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