YKS sınav tarihi ne zaman, ertelendi mi? ÖSYM 2021 Üniversite sınavı (TYT, AYT, YDT) oturum ile sınav tarihleri

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2021 YKS) için geri sayım devam ediyor. Güzel bir gelecek için iyi bir üniversite hayali kuran yüz binlerce öğrenci, 2021 YKS ne zaman yapılacak sorusuna yanıt aramaya başladı. ÖSYM tarafından sınav takvimi açıklandı ve üniversite sınavı kapsamında TYT, AYT, YDT oturum tarihleri belli oldu. İşte, YKS ne zaman yapılacak ve ertelendi mi konusuyla ilgili gelişmeler
2021 YKS NE ZAMAN?
2021 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2021-YKS) 26-27 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek. Temel Yeterlik Testi (TYT) 26 Haziran, Alan Yeterlik Testleri (AYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT) 27 Haziran tarihlerinde uygulanacak.
Bu oturumların başvuruları ise 4 Şubat-2 Mart 2021 tarihleri arasında alınacak. Bu oturumların geç başvuruları ise 17-18 Mart tarihlerinde yapılacak.
Söz konusu sınavların sonuçları ise 4 Ağustos 2021'de adayların erişimine açılacak.