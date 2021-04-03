AÖF sınavları ne zaman? 2021 Açıköğretim Anadolu Üniversitesi AÖF sınav tarihleri ve sınav takvimi!

AÖF sınav tarihleri milyonların gündemine gelmeye devam ediyor. Son olarak bahar dönemi ara sınavlarına hazırlık aşamasına giren öğrenciler Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi AÖF sınav tarihleri ne zaman, AÖF vize sınavları ne zaman gibi sorulara yanıt aramaya başladı. Eğitimlerini dışarıdan tamamlamaya çalışan öğrenciler kayıt yenileme ve ders seçimlerini gerçekleştirdikten sonra vize sınavlarına girecek. İşte Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi 2021 AÖF sınav tarihleri
AÖF sınav tarihleri ile ilgili sorgulamalar son dönemde epey arttı. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi ders seçim ve kayıt işlemlerinin tamamlanması ile birlikte bahar dönemi ara sınavları için geri sayım başladı. AÖF sınav tarihleri ile ilgili detaylar şöyle;
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi bahar dönemi vize sınavlarının tarihi belli oldu. Yapılan resmi açıklamaya göre; 2 ve 6.yarıyıl dersleri için 10-11-12 Nisan 2021 tarihlerinde, 4 ve 8. yarıyıl dersleri için 17-18-19 Nisan 2021 tarihlerinde sınavlar gerçekleştirilecek.
Anadolu Üniversitesi'nden Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri 2020-2021 Öğretim Yılı Bahar Dönemi Ara Sınav Duyurusu yayınlandı. Takvime göre online yapılacak olan ara sınavlar şu tarihlerde gerçekleşecek;
2 ve 6.yarıyıl dersleri için 10-11-12 Nisan 2021
4 ve 8. yarıyıl dersleri için 17-18-19 Nisan 2021
Final sınavı ise mayıs ayında gerçekleştirilecek ve 29-30 Mayıs'ta düzenlenecek. Vize sınavı için 01 Mart 2021 tarihine kadar sınav merkezi tercihi yapanlar, bahar dönemi ara sınavına ilgili sınav merkezinde girebilecekler.
Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri 2020-2021 Bahar Dönemi Ara Sınavları ÇEVRİM İÇİ (ONLINE) olarak 10-11-12 Nisan ve 17-18-19 Nisan tarihleri arasında düzenlenecektir. Dönem Sonu Sınavlarının nasıl yapılacağı ile ilgili karar alındığında açıklama yapılacaktır.
Öğrencilere bir yarı yılda 30 krediyi geçmeyecek şekilde ders ataması fakülte tarafından yapılır. Öğrenciler fakülte tarafından atanan dersleri eksiltebilir veya toplam 45 krediyi geçmemek üzere üst yarı yıldan ders seçebilir. (ilk yıl hariç)Lisansta birinci yarıyılın tüm derslerinden başarılı olamayan öğrenciler 5. ve 7. yarı yıllardan, ikinci yarıyılın tüm derslerinden başarılı olamayan öğrenciler 6. ve 8 yarı yıllardan DERS ALAMAZ.