MSÜ sınavı yarın gerçekleşiyor! MSÜ sınavı saat kaçta başlıyor ve bitiyor? ÖSYM ile sınav giriş belgesi sorgulama ekranı!

MSÜ sınav giriş belgesi ÖSYM tarafından yayınlandı. Adaylar Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi resmi sitesinden aday girişini yaparak belgelerini temin edebilecek. Öte yandan yarın gerçekleştirilecek olan sınavla ilgili olarak "MSÜ sınavı saat kaçta başlıyor, bitiyor, sınav giriş belgesi nasıl alınır?" gibi birçok soru sabah saatleriyle yanıt aramaya başladı. MSÜ sınavı yarın yani 4 Nisan tarihinde ülke genelinde gerçekleştirilecek.

2021 MSÜ SINAVI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BAŞLIYOR VE BİTİYOR?

Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı için beklenen gün geldi. 81 il genelinde gerçekleştirilecek olan sınava binlerce adayın katılım sağlayacağı bilinirken öte yandan dikkat edilmesi gereken ilk husus sınav giriş belgesinin temini. 2021 MSÜ sınav giriş belgesi için kişiler ÖSYM AİS sistemine giriş sağlıyor ve belgelerini temin edebiliyor.