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Giriş Tarihi: 4.4.2021 11:26 Son Güncelleme: 4.4.2021 11:33

Bu yıl MSÜ sınavı saat kaçta bitecek, kaç soru sorulacak ve sınav süresi ne kadar? 2021 Milli Savunma Üniversitesi MSÜ sınavı saat kaçta bitiyor?

MSÜ sınavı ne zaman ve saat kaçta başlıyor, kaç soru sorulacak? Milli Savunma Üniversitesi 2021 MSÜ sınav giriş belgesi nasıl ve nereden alınır?

Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı için başladı. ÖSYM tarafından düzenlenecek olan sınav için heyecan doruktayken sınav toplamda 81 ilde 95 merkezde gerçekleştirilecek. Bu bakımdan; bitiyor, kaç soru sorulacak şeklindeki soruların yanıtları da adayların gündeminde yer alıyor. Öte yandan adaylar sınav sonuçları ve sorularını ÖSYM'nin AİS ekranı üzerinden öğrenebilecekler. Buna göre; MSÜ sınavı kaç dakika sürecek, kaç soru sorulacak ve giriş belgesi nasıl alınır? Milli Savunma Üniversitesi MSÜ sınavı saat kaçta bitecek? İşte bilgiler!

ÖSYM tarafından gerçekleştirilen Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı başladı. Sınav sonrası değerlendirme işlemlerini yapacak olan ÖSYM'nin ilk olarak sınav soruları ve cevaplarını erişime açacağı bilinirken öte yandan sınav başvuruları 27 Ocak-23 Şubat tarihlerinde alınmıştı. Aynı zamanda ÖSYM tarafından yapılacak sınavlara girecek adaylar ile bu kişilerin yanından bulunan bir refakatçi ve sınav görevlileri, sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olacaktır. bitiyor? , kaç soru sorulacak ve ne zaman bitecek? Binlerce adayın katılımıyla yapılacak olan sınav giriş belgesi sorgulama ÖSYM AİS ekranı üzerinden yapılacak. MSÜ sınavı saat kaçta bitecek?

İşte ayrıntılar;

MSÜ sınavı ne zaman ve saat kaçta başlıyor, kaç soru sorulacak? Milli Savunma Üniversitesi 2021 MSÜ sınav giriş belgesi nasıl ve nereden alınır?

ÖSYM İLE MSÜ SINAVI SAAT KAÇTA BAŞLIYOR VE BİTİYOR?

MSÜ sınavı 4 Nisan Pazar günü saat 10.15'te başlayacak olup adaylara 120 soru sorulacak. Sınava girecek adayların MSÜ sınav giriş belgelerini mutlaka yanlarında bulundurmaları gerekiyor. Sınav salonuna ise saat 10.00'dan sonra giriş yapılmayacak.

MSÜ sınavı için öğrencileri 135 dakika süre verildi. Buna göre; MSÜ sınavı 12.30'da sona erecek.

MSÜ sınavı ne zaman ve saat kaçta başlıyor, kaç soru sorulacak? Milli Savunma Üniversitesi 2021 MSÜ sınav giriş belgesi nasıl ve nereden alınır?

Adayın, sınava girebilmesi için sınava giriş belgesine ek olarak fotoğraflı nüfus cüzdanını, T.C. kimlik kartını veya geçerlilik süresi dolmamış pasaportunun aslını yanında bulundurması zorunlu olacak. Nüfus cüzdanı veya Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı veya geçerlilik süresi dolmamış pasaport dışında, Türk vatandaşlığından izin ile ayrılanlar ve bunların kanuni mirasçılarına ait mavi kartlar, KKTC vatandaşlarının fotoğraflı ve kimlik numaralı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Kimlik Kartı, kimlik belgesi olarak kabul edilecek.

MSÜ sınavı ne zaman ve saat kaçta başlıyor, kaç soru sorulacak? Milli Savunma Üniversitesi 2021 MSÜ sınav giriş belgesi nasıl ve nereden alınır?

SINAVDA KOVİD-19 ÖNLEMLERİ ALINACAK

Kovid-19 salgınına karşı 2021-MSÜ öncesi alınan tedbirler kapsamında, sınav binalarının detaylı temizliği yapılacak ve dezenfekte edilecek.

Ayrıca, adaylara sınav binası girişlerinde görevliler tarafından maske ve dezenfektan dağıtılacak.

İsteyen adaylar, dezenfektanlarını yanlarında getirebilecek. Sınav görevlilerine de maske ve dezenfektanla birlikte eldiven dağıtılacak. Adaylar ve görevliler, kendi maske ve/veya siperlikleri ile de sınava gelebilecek.

Kovid-19 durumu olan adaylar, sınav merkezlerinde hazırlanan ayrı salonlarda sınava alınacak. Sınav görevlileri ve adayların Kovid-19 durumları, HES kodları aracılığıyla takip edilecek.

Okul bahçelerindeki yığılmayı önlemek ve sosyal mesafeyi korumak için adaylar ve sınav görevlileri dışında hiç kimse okul bahçelerine alınmayacak. Adaylar, sınav binalarına girişte ve sınav bitiminde binadan çıkışta, sosyal mesafenin korunması için sınav görevlileri tarafından yönlendirilecek.

MSÜ sınavı ne zaman ve saat kaçta başlıyor, kaç soru sorulacak? Milli Savunma Üniversitesi 2021 MSÜ sınav giriş belgesi nasıl ve nereden alınır?

ADAYLAR VE SINAV GÖREVLİLERİ, SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASINDAN MUAF OLACAK

ÖSYM tarafından yapılacak sınavlara girecek adaylar ile bu kişilerin yanında bulunan bir refakatçi ve sınav görevlileri, sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olacak. Bu kapsamda adaylar, sınava giriş belgesini, sınav görevlileri ise ilgili sınava ait görevlendirme belgelerini yanlarında bulundurmak suretiyle sınav binalarına ulaşım sağlayabilecek.

Adayların ve refakatçilerinin sosyal mesafe kuralına uymaları, maske takmaları, adaylara refakat edenlerin binaların önlerinde beklememeleri gerekiyor.

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