MSÜ kaç kişi alacak? 2021 MSÜ Hava, Kara, Deniz Harp Okulları ve Astsubay MYO kontenjanları

MSÜ kontenjanları, bugünkü tek oturumlu sınavın tamamlanmasının ardından araştırılmaya başlandı. Her yıl Milli Savunma Üniversitesi kontenjanı ve alınacak öğrenci sayısı üniversite yönetimi tarafından belirleniyor. Taban puanları da sınavdaki genel başarı durumuna göre belirlenmekte. Peki, Milli Savunma Üniversitesi 2021 yılında kaç öğrenci alacak ve MSÜ Hava, Kara, Deniz Harp Okulları ve Astsubay MYO kontenjanları belli oldu mu? İşte, geçtiğimiz yıl MSÜ tarafından açıklanan kontenjanlar ve aldığı öğrenci sayısı ...
MSÜ sonuçlarına göre hava, kara ve deniz okullarını tercih edecek adaylar 2021 taban puanları ve kontenjan bilgilerini araştırıyor. 2021 yılına ait MSÜ kadın erkek taban puanları ve kontenjan bilgileri yayınlanmadı. Haberimizde, geçmiş döneme ait taban puanlara erişebilirsiniz.
2020 yılına ait taban puanları henüz açıklanmadı. Ancak adaylara fikir verebilmesi açısından geçmiş yıllardaki puanlar haberimizde yer alıyor.
Bünyesinde harp okulları, enstitüler ve meslek yüksekokullarını barından Milli Savunma Üniversitesi sınavına giren veya girecek olan adaylar, MSÜ puan hesaplama nasıl yapılır? sorusunun yanıtını araştırıyor. Peki, MSÜ Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı Puan Hesaplama İşlemi nasıl yapılır? İşte yanıtı…
MSÜ puan hesaplama diğer sınavlarda olduğu gibi burada da net üzerinden yapılmaktadır. Puan hesaplama işlemi gerçekleştirilirken 4 yanlışın bir doğruyu götürdüğü unutulmamalıdır. Tüm adaylar girdikleri testten aldıkları nete göre ham puanlarını belirleniyor. Alınan ham puanlar doğrultusunda o testin ortalama ve standart sapması bulunur. Bu ortalama ve standart sapma kullanılarak tüm adaylar için ortalaması 50, standart sapması 10 olan standart puanlar hesaplanacaktır.