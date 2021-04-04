MSÜ kaç kişi alacak? 2021 MSÜ Hava, Kara, Deniz Harp Okulları ve Astsubay MYO kontenjanları

MSÜ PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

MSÜ puan hesaplama diğer sınavlarda olduğu gibi burada da net üzerinden yapılmaktadır. Puan hesaplama işlemi gerçekleştirilirken 4 yanlışın bir doğruyu götürdüğü unutulmamalıdır. Tüm adaylar girdikleri testten aldıkları nete göre ham puanlarını belirleniyor. Alınan ham puanlar doğrultusunda o testin ortalama ve standart sapması bulunur. Bu ortalama ve standart sapma kullanılarak tüm adaylar için ortalaması 50, standart sapması 10 olan standart puanlar hesaplanacaktır.