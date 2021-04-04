MSÜ sınav soruları ve cevapları ne zaman açıklanacak? ÖSYM ile MSÜ soruları ve cevap anahtarı ne zaman erişime açılacak?

MSÜ sınavı 4 Nisan Pazar bugün gerçekleştirilecek. Sınava katılım gösteren adaylara toplamda 120 soru yöneltilecek ve 135 dakika süre verilecek. Türkçe testinden 40, temel matematik testinden 40, sosyal bilimler testinden 20 ve fen bilimleri testinden 20 soru olacak. Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı ile birlikte öğrencilerin gündeminde yer alan konulardan bir tanesi de MSÜ sınav soruları ve cevapları olmaktadır. Bugün 10.15'te başlayacak olan sınav için MSÜ soruları ve cevapları ne zaman açıklanacak? ÖSYM ile MSÜ soruları ve cevaplarının açıklanacağı tarih bekleniyor.

Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı 4 Nisan Pazar günü ÖSYM tarafından gerçekleştirilecek. 81 ildeki 95 sınav merkezinde yapılacak olan sınav sonrası MSÜ sınav soruları ve cevap anahtarı bekleniyor olacak. Sınava katılım gösteren adayları MSÜ soruları ve cevaplarını ÖSYM AİS ekranı üzerinden öğrenebilecekler. MSÜ sınav soruları ve cevaplarının erişime açılması bekleniyor…

MSÜ SORULARI VE CEVAPLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

MSÜ sınav soruları ve cevaplarının ne zaman açıklanacağı ile ilgili resmi bir açıklama henüz gelmedi. ÖSYM tarafından açıklama geldiğinde haberimizin içerisinde yer alacak olup sınavı yapıldığı tarihten 1 ya da 2 hafta içerisinde MSÜ soruları ve cevap anahtarının erişime açılması bekleniyor.