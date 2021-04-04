MSÜ sınav soruları ve cevapları ne zaman açıklanacak? ÖSYM ile MSÜ soruları ve cevap anahtarı ne zaman erişime açılacak?

Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı 4 Nisan Pazar günü ÖSYM tarafından gerçekleştirilecek. 81 ildeki 95 sınav merkezinde yapılacak olan sınav sonrası MSÜ sınav soruları ve cevap anahtarı bekleniyor olacak. Sınava katılım gösteren adayları MSÜ soruları ve cevaplarını ÖSYM AİS ekranı üzerinden öğrenebilecekler. MSÜ sınav soruları ve cevaplarının erişime açılması bekleniyor…
MSÜ sınav soruları ve cevaplarının ne zaman açıklanacağı ile ilgili resmi bir açıklama henüz gelmedi. ÖSYM tarafından açıklama geldiğinde haberimizin içerisinde yer alacak olup sınavı yapıldığı tarihten 1 ya da 2 hafta içerisinde MSÜ soruları ve cevap anahtarının erişime açılması bekleniyor.
MSÜ SINAV SORU VE CEVAPLARI NE ZAMAN YAYINLANIR?
MSÜ sınav sorularının ne zaman açıklanacağı ile ilgili henüz ÖSYM'den bir açıklama gelmedi. Sınav sorularının sınavın yapıldığı tarihten itibaren 1 ya da 2 hafta içerisinde yayınlanması bekleniyor.
MSÜ NEDİR?
Milli Savunma Üniversitesi, 31 Temmuz 2016 tarihinde Millî Savunma Bakanlığı'na bağlı olarak kurulan askerî yükseköğretim kurumu.12 Şubat 2017 tarihinde Hava Harp Okulunda yapılan törenle üniversitede eğitim ve öğretime başlanmıştır.
Üniversite bünyesinde Ankara'da Kara Harp Okulu, Tuzla'da Deniz Harp Okulu, Yeşilköy'de Hava Harp Okulu, Balıkesir'de Kara Astsubay Meslek Yüksekokulu, Yalova'da Deniz Astsubay Meslek Yüksekokulu, İzmir'de Hava Astsubay Meslek Yüksekokulu, Ankara'da Bando Astsubay Meslek Yüksekokulu, Kara, Hava ve Deniz Harp Enstitüleri, Atatürk Stratejik Araştırmalar Enstitüsü, Müşterek Harp Enstitüsü, Fatih Harp Tarihi Araştırmaları Enstitüsü, Alparslan Savunma Birimleri Enstitüsü, Barbaros Deniz Bilimleri ve Mühendisliği Enstitüsü, Hezarfen Havacılık ve Uzay Teknolojileri Enstitüsü ve Milli Savunma ve Güvenlik Enstitüsü yer alıyor.