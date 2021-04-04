MSÜ sınavı kaç puanla kazanılır? 2021 MSÜ eleme mülakatlarına çağrılmak için kaç net yapmak gerekir?

MSÜ 2021 sınavı için heyecanlı geri sayım sona erdi. Binlerce MSÜ öğrenci adayı, bu yıl uygulanan sınavdaki kurallar ve puanlar gibi pek çok konuyu araştırıyor. Bu konular arasında, "2021 MSÜ eleme mülakatlarına çağrılmak için kaç net yapmak gerekir?" sorusu öne çıkıyor. Geçtiğimiz yıllarda öğrenci kabulünün kaç puan ile yapıldığı ve mülakat için kaç net yapmak gerektiği, bu konu hakkında ipucu veriyor. Aşağıda, 2021 MSÜ eleme mülakatlarına çağrılmak için kaç net yapmak gerekir? sorusunun yanıtı ve sınav hakkında bilgiler yer almaktadır.

MSÜ SINAVI NEDİR? MÜLAKAT İÇİN EN DÜŞÜK KAÇ NET YAPMAK GEREKİR?

ÖSYM koordinasyonunda gerçekleştirilen Milli Savunma Üniversitesi sınavlarında adaylar, üniversiteyi kazanabilmek için ter döküyor. Bu noktada sınava girecek veya giren adayların merak ettiği hususlardan bir tanesi de 'MSÜ puan hesaplama nasıl yapılır?' sorusu oluyor. Pek çok sınav çeşidinde olduğu gibi net hesaplama üzerinden giden MSÜ sınavında 4 yanlış bir doğruyu götürüyor. Alınan net sayısına göre adayların girdikleri testteki ham puanları belirleniyor.