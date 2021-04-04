MSÜ sınavı ne zaman, saat kaçta başlıyor, kaç soru sorulacak? Milli Savunma Üniversitesi 2021 MSÜ sınav giriş belgesi nasıl ve nereden alınır?

ÖSYM tarafından gerçekleştirilen Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı için heyecan dorukta. Sınav sonrası değerlendirme işlemlerini yapacak olan ÖSYM'nin ilk olarak sınav soruları ve cevaplarını erişime açacağı bilinirken öte yandan sınav başvuruları 27 Ocak-23 Şubat tarihlerinde alınmıştı. Aynı zamanda ÖSYM tarafından yapılacak sınavlara girecek adaylar ile bu kişilerin yanından bulunan bir refakatçi ve sınav görevlileri, sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olacaktır. Bu bakımdan; MSÜ sınavı ne zaman başlıyor, saat kaçta? MSÜ kaç saat sürecek ve ne zaman bitecek? Binlerce adayın katılımıyla yapılacak olan MSÜ sınav giriş belgesi sorgulama ÖSYM AİS ekranı üzerinden yapılacak.
MSÜ sınavı 4 Nisan Pazar günü saat 10.15'te başlayacak olup adaylara 120 soru sorulacak ve 135 dakika sürece verilecek. Sınava girecek adayların MSÜ sınav giriş belgelerini mutlaka yanlarında bulundurmaları gerekiyor. Sınav salonuna ise saat 10.00'dan sonra giriş yapılmayacak.
Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2021-MSÜ) 4 Nisan'da yapılacak.
ÖSYM tarafından 81 ildeki 95 sınav merkezinde uygulanacak sınav, saat 10.15'te başlayacak, adaylar saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacak. Adaylara, 120 soru için 135 dakika süre verilecek.
Adayın, sınava girebilmesi için sınava giriş belgesine ek olarak fotoğraflı nüfus cüzdanını, T.C. kimlik kartını veya geçerlilik süresi dolmamış pasaportunun aslını yanında bulundurması zorunlu olacak. Nüfus cüzdanı veya Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı veya geçerlilik süresi dolmamış pasaport dışında, Türk vatandaşlığından izin ile ayrılanlar ve bunların kanuni mirasçılarına ait mavi kartlar, KKTC vatandaşlarının fotoğraflı ve kimlik numaralı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Kimlik Kartı, kimlik belgesi olarak kabul edilecek.
SINAVDA KOVİD-19 ÖNLEMLERİ ALINACAK
Kovid-19 salgınına karşı 2021-MSÜ öncesi alınan tedbirler kapsamında, sınav binalarının detaylı temizliği yapılacak ve dezenfekte edilecek.
Ayrıca, adaylara sınav binası girişlerinde görevliler tarafından maske ve dezenfektan dağıtılacak.
İsteyen adaylar, dezenfektanlarını yanlarında getirebilecek. Sınav görevlilerine de maske ve dezenfektanla birlikte eldiven dağıtılacak. Adaylar ve görevliler, kendi maske ve/veya siperlikleri ile de sınava gelebilecek.
Kovid-19 durumu olan adaylar, sınav merkezlerinde hazırlanan ayrı salonlarda sınava alınacak. Sınav görevlileri ve adayların Kovid-19 durumları, HES kodları aracılığıyla takip edilecek.
Okul bahçelerindeki yığılmayı önlemek ve sosyal mesafeyi korumak için adaylar ve sınav görevlileri dışında hiç kimse okul bahçelerine alınmayacak. Adaylar, sınav binalarına girişte ve sınav bitiminde binadan çıkışta, sosyal mesafenin korunması için sınav görevlileri tarafından yönlendirilecek.
ADAYLAR VE SINAV GÖREVLİLERİ, SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASINDAN MUAF OLACAK
ÖSYM tarafından yapılacak sınavlara girecek adaylar ile bu kişilerin yanında bulunan bir refakatçi ve sınav görevlileri, sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olacak. Bu kapsamda adaylar, sınava giriş belgesini, sınav görevlileri ise ilgili sınava ait görevlendirme belgelerini yanlarında bulundurmak suretiyle sınav binalarına ulaşım sağlayabilecek.
Adayların ve refakatçilerinin sosyal mesafe kuralına uymaları, maske takmaları, adaylara refakat edenlerin binaların önlerinde beklememeleri gerekiyor.