MSÜ sınavı ne zaman, saat kaçta başlıyor, kaç soru sorulacak? Milli Savunma Üniversitesi 2021 MSÜ sınav giriş belgesi nasıl ve nereden alınır?

Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı için geri sayım başladı. ÖSYM tarafından düzenlenecek olan sınav için heyecan doruktayken sınav toplamda 81 ilde 95 merkezde gerçekleştirilecek. Sınava sayılı saatler kala MSÜ ne zaman, saat kaçta başlıyor ve bitiyor, kaç soru sorulacak şeklindeki soruların yanıtları da adayların gündeminde yer alıyor. Öte yandan adaylar sınav sonuçları ve sorularını ÖSYM'nin AİS ekranı üzerinden öğrenebilecekler. Bu bakımdan; MSÜ sınavı ne zaman, saat kaçta başlıyor? Milli Savunma Üniversitesi MSÜ sınav giriş belgesi/sınav yerleri ÖSYM AİS ekranından sorgulanabilecek.

ÖSYM tarafından gerçekleştirilen Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı için heyecan dorukta. Sınav sonrası değerlendirme işlemlerini yapacak olan ÖSYM'nin ilk olarak sınav soruları ve cevaplarını erişime açacağı bilinirken öte yandan sınav başvuruları 27 Ocak-23 Şubat tarihlerinde alınmıştı. Aynı zamanda ÖSYM tarafından yapılacak sınavlara girecek adaylar ile bu kişilerin yanından bulunan bir refakatçi ve sınav görevlileri, sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olacaktır. Bu bakımdan; MSÜ sınavı ne zaman başlıyor, saat kaçta? MSÜ kaç saat sürecek ve ne zaman bitecek? Binlerce adayın katılımıyla yapılacak olan MSÜ sınav giriş belgesi sorgulama ÖSYM AİS ekranı üzerinden yapılacak.

ÖSYM İLE MSÜ SINAVI SAAT KAÇTA BAŞLIYOR VE BİTİYOR?

MSÜ sınavı 4 Nisan Pazar günü saat 10.15'te başlayacak olup adaylara 120 soru sorulacak ve 135 dakika sürece verilecek. Sınava girecek adayların MSÜ sınav giriş belgelerini mutlaka yanlarında bulundurmaları gerekiyor. Sınav salonuna ise saat 10.00'dan sonra giriş yapılmayacak.

MSÜ SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ