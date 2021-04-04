MSÜ sınavı saat kaçta bitecek, kaç dakika, ne kadar sürecek? 4 Nisan Milli Savunma Üniversitesi sınav saatleri ve bitiş saati

Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) sınavı için geri sayım 4 Nisan itibariyle sona erdi. Bu sabah 10.15 başlayan MSÜ sınavı saat kaçta bitecek sorusu veliler ve öğrenci yakınları tarafından araştırılmaya başlandı. Koronavirüs tedbirleri nedeniyle Milli Savunma Üniversitesi sınavına giren öğrenciler refakat edenlerin Sınav merkezi ve çevresinde beklememesi konusunda uyarı yapıldı. Bu nedenle de MSÜ Sınavı saat kaçta, ne zaman bitecek ve sınav kaç dakika soruları yoğun olarak araştırılıyor. ÖSYM sınav kılavuzuna göre bugün gerçekleştirilen 95 merkezdeki MSÜ sınavı saat kaçta bitiyor?

ÖSYM koordinesinde, Milli Savunma Üniversitesi öğrenci alımı için yapılan sınav başladı. Sınavın başlamasıyla birlikte MSÜ Sınavı saat kaçta bitecek sorusu da öğrenci velileri ve öğrencileri refakat edenler tarafından araştırmaya başladı. Peki, MSÜ Sınav kaç dakika ve sınav saat kaçta bitecek? İşte, bugün 81 ilde ve 95 sınav merkezinde tek oturum halinde gerçekleştirilen Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) sınav bitiş saati ve sınav süresi hakkında detaylar...

MSÜ sınav saatleri ve sınav bitiş saati ile ilgili ÖSYM tarafından belirlenen süreler şöyle;