MSÜ sınavı saat kaçta bitecek, kaç dakika, ne kadar sürecek? 4 Nisan Milli Savunma Üniversitesi sınav saatleri ve bitiş saati

ÖSYM koordinesinde, Milli Savunma Üniversitesi öğrenci alımı için yapılan sınav başladı. Sınavın başlamasıyla birlikte MSÜ Sınavı saat kaçta bitecek sorusu da öğrenci velileri ve öğrencileri refakat edenler tarafından araştırmaya başladı. Peki, MSÜ Sınav kaç dakika ve sınav saat kaçta bitecek? İşte, bugün 81 ilde ve 95 sınav merkezinde tek oturum halinde gerçekleştirilen Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) sınav bitiş saati ve sınav süresi hakkında detaylar...
MSÜ sınav saatleri ve sınav bitiş saati ile ilgili ÖSYM tarafından belirlenen süreler şöyle;
MSÜ SINAVI KAÇTA BAŞLIYOR, KAÇTA BİTİYOR?
Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı saat 10.15'te başlıyor. Sınav 135 dakika sürerken 12.30'da sona eriyor.
MSÜ SORU VE CEVAPLARI İLE SONUÇLAR NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
MSÜ soru ve cevaplarının hangi tarihte açıklanacağı bilinmezken genellikle en geç 2 gün içinde ÖSYM'den duyuru yapılıyor.