MSÜ sınavına kaç kişi girdi? 2021 Milli Savunma Üniversitesi MSÜ'ye kaç kişi başvurdu ve sınava girdi?

Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde geleceğin komutanları arasında yer almak isteyen yüz binlerce aday, 2021 MSÜ sınavına 4 Nisan tarihinde katılım gösterecek. Adaylar, hayallerini gerçeğe dönüştürmek Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı soruları karşısında ter dökecek. Gerek adaylar gerekse yakınları ise birçok konu hakkında bilgi edinmeye çalışıyor. Bunların başında, MSÜ sınavına kaç kişi girdi ve MSÜ'ye kaç kişi başvurdu konusu geliyor. MSÜ sınavına kaç kişi girdi sorusu ile adaylar sınava yönelik detayları öğreniyor. Peki, 2021 MSÜ sınavına kaç kişi girdi? MSÜ'ye kaç kişi başvurdu ve sınava girdi? Detaylar şöyle;
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 14 Haziran 2020 tarihinde yapılan 2020 MSÜ sınavına 451 bin 272 kişi girdi. ÖSYM tarafından 81 ildeki 94 sınav merkezinde, 451 bin 272 adayın katılımıyla gerçekleşti.
MSÜ'YE KAÇ KİŞİ BAŞVURDU?
Bu bilgiler eşliğinde, 2021 MSÜ'ye de 450 bin ila 550 bin arasında adayın katılması öngörülüyor.
2021 MSÜ SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
MSÜ sınav sonuçları ÖSYM takvimine göre 29 Nisan tarihinde erişime açılacak.
Adaylar sınav sonuçlarını; T.C. Kimlik Numarası ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve ÖSYM mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir. Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecektir. İnternet sayfasında ilan edilen sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir.
MSÜ NEDİR?
Milli Savunma Üniversitesi, 31 Temmuz 2016 tarihinde Millî Savunma Bakanlığı'na bağlı olarak kurulan askerî yükseköğretim kurumu.12 Şubat 2017 tarihinde Hava Harp Okulunda yapılan törenle üniversitede eğitim ve öğretime başlanmıştır.