MSÜ sonuçları ne zaman açıklanacak, hangi gün? ÖSYM ile Milli Savunma Üniversitesi MSÜ sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih!

4 Nisan 2021 Pazar günü gerçekleştirilecek olan MSÜ sınav sonuçları için şimdiden araştırmalar başladı. ÖSYM tarafından düzenlenecek olan Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı 81 ilde toplamda 95 sınav merkezinde yapılacak. Binlerce adayın katılım göstereceği sınavın ardından en merak edilen konu ile MSÜ sonuçları olacak. Öte yandan ÖSYM takvimine göre; MSÜ sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih de belli oldu.

Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı 4 Nisan 2021 Pazar günü ÖSYM tarafından yapılacak. Binlerce adayın katılım göstereceği sınav için pek çok konu sorgulanırken bunlar arasında MSÜ sınav sonuçları da yer alıyor. 81 ildeki 95 sınav merkezinde yapılacak olan sınav sonrası MSÜ sonuçları ne zaman açıklanacak sorusunun yanıtı araştırılacak. ÖSYM tarafından MSÜ sınav sonuçları Nisan ayının sonlarında açıklanacak.

MSÜ SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Bugün saat 10.15'te başlayacak olan Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı sonuçlarının açıklanacağı tarih ÖSYM tarafından duyuruldu. Yayınlanan takvime göre; MSÜ sonuçları 29 Nisan 2021 tarihine erişime açılacak.