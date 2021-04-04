Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Eğitim Haberleri MSÜ taban puanları 2021: Milli Savunma Üniversitesi MSÜ Kara, Hava, Deniz Harp Okulu taban puanları
Giriş Tarihi: 4.4.2021 08:51 Son Güncelleme: 4.4.2021 08:59

2021: Milli Savunma Üniversitesi MSÜ Kara, Hava, Deniz Harp Okulu taban puanları

MSÜ taban puanları 2021: Milli Savunma Üniversitesi MSÜ Kara, Hava, Deniz Harp Okulu taban puanları

MSÜ sınavı 4 Nisan Pazar günü gerçekleştirilecek. Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı ile birlikte pek çok konu da gündeme geldi. Bunlardan bir tanesi de olmaktadır. Aynı zamanda sorusunun yanıtı da sınava katılım gösterecek adaylar tarafından sorgulanıyor. Bilindiği üzere; sınav süresi 135 dakika olup sınavda öğrencilere 120 soru sorulacaktır. Bu bakımdan; belli oldu mu, MSÜ puanı kaç yıl geçerli? Milli Savunma Üniversitesi MSÜ Kara, Hava, Deniz Harp Okulu taban puanları

4 Nisan bugün gerçekleştirilecek olan MSÜ sınavı için heyecan sürerken öğrencilerin gündeminde sınav ile ilgili pek çok konu yer alıyor. Bunlar arasında; , gibi önemli konular bulunuyor. Her yıl ÖSYM tarafından düzenlenen Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı'na ilişkin; açıklandı mı? Milli Savunma Üniversitesi MSÜ Kara, Hava, Deniz Harp Okulu taban puanları

MSÜ TABAN PUANLARI 2021 AÇIKLANDI MI?

Bu yılın MSÜ taban puanları henüz açıklanmadı. MSÜ sınav sonuçlarının ardından tercih işlemleri başlayacak ve tercih kılavuzu ile birlikte MSÜ taban puanları da belli olacak.

MSÜ taban puanları 2021: Milli Savunma Üniversitesi MSÜ Kara, Hava, Deniz Harp Okulu taban puanları

2020 YILI TABAN PUANLARI İSE ŞU ŞEKİLDEYDİ;

MSÜ TABAN PUANLARI- KADIN ADAYLAR

HAVA HARP OKULU Puan Türü: SAYISAL Taban Puan: 357,930

KARA HARP OKULU Puan Türü: SAYISAL Taban Puan: 349,45152

DENİZ HARP OKULU Puan Türü: SAYISAL Taban Puan: 349,45152

KARA HARP OKULU Puan Türü: EŞİT AĞIRLIK Taban Puan: 348,28242

MSÜ TABAN PUANLARI- ERKEK ADAYLAR

HAVA HARP OKULU Puan Türü: SAYISAL Taban Puan: 326,09110

KARA HARP OKULU Puan Türü: SAYISAL Taban Puan: 276,91794

DENİZ HARP OKULU Puan Türü: SAYISAL Taban Puan: 276,91794

KARA HARP OKULU Taban Puan: EŞİT AĞIRLIK Taban Puan: 275,41420

MSÜ PUANI KAÇ YIL GEÇERLİ?

Sınav sonuçları yalnızca sınavın yapıldığı yıl için geçerlidir. Bu sınavın sonuçları diğer yükseköğretim kurumlarına yerleştirme, yatay geçiş, dikey geçiş vb. işlemlerde kullanılamaz.

MSÜ taban puanları 2021: Milli Savunma Üniversitesi MSÜ Kara, Hava, Deniz Harp Okulu taban puanları

2021 MSÜ TABAN PUANLAR KAÇ OLDU?

2021 yılına ilişkin MSÜ taban puanlar henüz açıklanmadı. Sonuçların ardından tercih işlemleri başlayacak. Tercih kılavuzu ile birlikte taban puanlar da belli olacak.

MSÜ taban puanları 2021: Milli Savunma Üniversitesi MSÜ Kara, Hava, Deniz Harp Okulu taban puanları

MSÜ PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

Adaylar, soruların cevaplarını optik okumaya elverişli cevap kâğıtlarına işaretleyecekler, cevap kâğıtları ÖSYM'de optik okuyucu ile okunacak ve bilgisayar ortamında değerlendirilecektir.

Cevaplar, her alt test için ayrı ayrı değerlendirmeye alınacaktır. Adayların, alt testlerin her biri için birer standart puanı hesaplanacaktır. Standart puanların hesaplanmasında şu yol izlenecektir:

- Her adayın, testlere verdiği doğru ve yanlış cevapların sayısı belirlenecektir. Doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak adayın ilgili alt testten almış olduğu ham puan bulunacaktır.

- Tüm adayların ilgili testten aldıkları ham puanlar kullanılarak o testin ortalama ve standart sapması bulunacaktır. Bu ortalama ve standart sapma kullanılarak tüm adaylar için ortalaması 50, standart sapması 10 olan standart puanlar hesaplanacaktır.

MSÜ taban puanları 2021: Milli Savunma Üniversitesi MSÜ Kara, Hava, Deniz Harp Okulu taban puanları

- Hesaplanan standart puanlar ve aşağıdaki Tablo'daki ağırlıklar kullanılarak adayların ağırlıklı puanları hesaplanacaktır. Ağırlıklı puanlarının hesaplanabilmesi için adayların Temel Matematik veya Türkçe testlerinin en az birinden 0,5 veya daha fazla ham puan almış olmaları gerekir. Yalnızca bu koşulları sağlayan adaylar için ağırlıklı puanlar hesaplanacaktır.

- Ağırlıklı puanlar kendi içinde en küçüğü 100, en büyüğü 500 olan puanlara dönüştürülerek adayların MSÜ-SAYISAL (SA), MSÜ-EŞİT AĞIRLIK (EA), MSÜ-SÖZEL (SÖ), MSÜ-GENEL (GN) puanları oluşturulacaktır.

ARKADAŞINA GÖNDER
MSÜ taban puanları 2021: Milli Savunma Üniversitesi MSÜ Kara, Hava, Deniz Harp Okulu taban puanları
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA