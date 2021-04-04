MSÜ taban puanları 2021: Milli Savunma Üniversitesi MSÜ Kara, Hava, Deniz Harp Okulu taban puanları

MSÜ sınavı 4 Nisan Pazar günü gerçekleştirilecek. Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı ile birlikte pek çok konu da gündeme geldi. Bunlardan bir tanesi de MSÜ taban puanları olmaktadır. Aynı zamanda MSÜ puanı kaç yıl geçerli sorusunun yanıtı da sınava katılım gösterecek adaylar tarafından sorgulanıyor. Bilindiği üzere; sınav süresi 135 dakika olup sınavda öğrencilere 120 soru sorulacaktır. Bu bakımdan; MSÜ taban puanları 2021 belli oldu mu, MSÜ puanı kaç yıl geçerli? Milli Savunma Üniversitesi MSÜ Kara, Hava, Deniz Harp Okulu taban puanları

4 Nisan bugün gerçekleştirilecek olan MSÜ sınavı için heyecan sürerken öğrencilerin gündeminde sınav ile ilgili pek çok konu yer alıyor. Bunlar arasında; MSÜ taban puanları, MSÜ puanı kaç yıl geçerli gibi önemli konular bulunuyor. Her yıl ÖSYM tarafından düzenlenen Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı'na ilişkin; MSÜ taban puanları 2021 açıklandı mı? Milli Savunma Üniversitesi MSÜ Kara, Hava, Deniz Harp Okulu taban puanları

MSÜ TABAN PUANLARI 2021 AÇIKLANDI MI?

Bu yılın MSÜ taban puanları henüz açıklanmadı. MSÜ sınav sonuçlarının ardından tercih işlemleri başlayacak ve tercih kılavuzu ile birlikte MSÜ taban puanları da belli olacak.