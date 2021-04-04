Son Dakika - İstanbul’da okullar kapandı mı? Ankara’nın ardından İstanbul’da okullar kapanacak mı?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yapılan son dakika açıklamasıyla Türkiye koronavirüs risk haritası bazında kararlar alınacağının duyurulmasının ardından dün Ankara İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu tarafından alınan kararla 5, 6, 7, lise hazırlık, 8, 10 ve 11'inci sınıflarda tam zamanlı uzaktan eğitime geçilmişti. Bu gelişme sonrasında İstanbul'da yaşayan öğrenci ve öğretmenler merakla "Okullar kapandı mı?" merak ederek İstanbul'da okullar kapandı mı, kapanacak mı, ne zaman açılacak? şeklindeki sorularla araştırmalar yapmaya başladı.
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ile İstanbul'da okulların son durumuna ilişkin tüm detaylar şöyle;
İstanbul'da okulların kapatılacağına ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Konuya ilişkin bir gelişme olması durumunda tüm detaylarıyla buradan öğrenebileceksiniz.
Kovid-19 risk haritasının açıklanmasının ardından Türkiye genelinde 64 ilin kategorisinin değişmesi nedeniyle bu illerde uygulanan tedbirler de değişecek.
Sağlık Bakanlığının açıkladığı Kovid-19 verileriyle hazırlanan yeni risk haritasına göre, çok yüksek riskli grubunu gösteren kırmızı kategorideki illerin sayısı, nüfusun yüzde 80'ini oluşturan 58 şehre ulaştı.
Çok yüksek ve yüksek riskli 70 ilde, hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması, cumartesi ve pazar günleri uygulanacak.
Ülke genelinde her gün süren 21.00 ile 05.00 arasındaki sokağa çıkma sınırlamasına devam edilecek.
Türkiye genelindeki tüm okul öncesi eğitim kurumlarında, ilkokullarda, 8. ve 12. sınıflarda eğitim öğretim sürecek.
Kırmızı renkle gösterilen çok yüksek, turuncu renkle gösterilen yüksek riskli illerde, 8.sınıf hariç ortaokullar ve 12.sınıflar hariç diğer lise kademeleri kapalı olacak.
Milli Eğitim Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, yüz yüze ve uzaktan eğitimle ilgili uygulamaların daha önce açıklanan kriterler doğrultusunda valiliklerin koordinasyonundaki il hıfzıssıhha kurullarının kararlarına göre devam edeceği belirtilerek, "Çocuklarımızın eğitim hakkı için herkesi daha çok sorumluluk almaya çağırıyoruz." ifadesine yer verildi.
Açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Eğitimde yerinde karar uygulaması kapsamında 1 Mart 2021 Pazartesi günü kamuoyu ile paylaşmış olduğumuz kriterler doğrultusunda, yüz yüze ve uzaktan eğitim faaliyetlerine il bazlı alınacak kararlar ile devam edilecektir. Bu kapsamda, tüm okul öncesi eğitim kurumlarında, ilkokullarda, 8 ve 12. sınıflarda ülke genelinde yüz yüze eğitim daha önce açıklandığı şekilde devam edecektir.
Ortaokul 5, 6 ve 7. sınıflar ile lise hazırlık, 9, 10 ve 11. sınıflarda yüz yüze ve uzaktan eğitime geçiş, risk durumu haritasına bağlı olarak valilikler koordinasyonundaki İl Hıfzısıhha Kurulu kararları doğrultusunda il bazlı olarak uygulanacaktır.
Özel gereksinimli öğrenciler için hizmet veren özel eğitim okul ve sınıfları ülke genelinde tam zamanlı olarak yüz yüze eğitime devam edilecektir. Köy ve seyrek nüfuslu yerleşim yerlerindeki eğitim kurumlarında mevcut kararlar uygulanmaya devam edecektir.
8. ve 12. sınıflar ile mezunlara yönelik düzenlenen Destekleme ve Yetiştirme Kursları ile takviye kurslarına cumartesi ve pazar günleri de dahil devam edilecektir.
Okullardaki sınav uygulamaları ise açıklanan takvim doğrultusunda devam edecektir. Yüz yüze eğitime katılım veli rızasına bağlı olarak gerçekleştirilecektir."