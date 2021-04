Sıfır rakam mı, doğal sayı mı? 0 rakam mı?

Doğal sayılar, N: 0,1,2,3,4,5,6,7… şeklinde sıralanan tam sayılardır. Sayma sayılarına 0'ı ekleyerek elde edilir. Fakat bazı kaynaklarda "0" doğal sayı olarak alınmadığı için bu konu tartışma konusu olmuştur. Rakamlar ise sayıyı yazabilmek, göstermek ve ifade edebilmek için kullanılan işaretlere denilmektedir.

SIFIR RAKAM MI?

Rakam, sayıları yazılı olarak göstermeye yarayan sembollerden her biridir. 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 kümesinin her bir elemanı rakamdır. Bir sayının basamaklarının alabileceği sayı değerlerinin kümesi o sayma sisteminin rakamlarını oluşturur. Her farklı rakam bir sayıdır fakat her sayı bir rakam değildir.

Dolayısı ile "0 rakam mı?" Sorusunun yanıtı sıfır bir rakamdır.

0 ÇİFT SAYI MI?

0 bir çift sayıdır. Aşağıda olduğu gibi çift rakamların içerisinde yer almaktadır.

Çift rakamlar: 0, 2, 4, 6 ve 8.

Tek rakamlar: 1, 3, 5, 7 ve 9.

0 DOĞAL SAYI MI?

Doğal sayılar, {N} =\{0,1,2,3,4,5,6,7,...\} şeklinde sıralanan tam sayılardır. Sayma sayılarına 0'ı ekleyerek elde edilir. Sıfır doğal sayıdır. Bazı kaynaklarda "0" doğal sayı olarak alınmasa da sıfırın doğal sayı olarak baz alınması işlemleri kolaylaştırmaktadır. Yani sonuç olarak 0 (sıfır) hem doğal sayı, hem de rakamdır.