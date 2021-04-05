1 asal sayı mıdır? Tek basamaklı kaç tane asal sayı vardır?

Asal sayıların hangi sayıdan başladığı, hangi sayıların asal sayılar olduğu oldukça merak edilmektedir. En çok merak edilen bir diğer konu ise 1 sayısının asal sayı olup olmadığıdır. Yazımızın devamında 1 asal sayı mı değil mi sizlerle bunun cevabını paylaşacağız…

ASAL SAYI NEDİR?

Asal sayıların bulunması Antik Yunanlı filozof ve düşünür Pisagor'a kadar uzanmaktadır. Öklid ise asal sayıları incelemiş ve asal sayıların sonsuz olduğunu, sayı doğrusunda ne kadar ileri gidilirse o kadar çok asal sayılar bulunacağını söylemiştir. Bu sebeple asal sayıların sonsuz olduğu kanıtlanmıştır.

Asal sayılar, 1 ve kendisi dışında başka hiçbir pozitif sayıya kalansız bölünmeyen sayılardır. Asal sayılar sadece pozitif tam sayılar olabilmektedir. Doğal sayı olmayan hiçbir sayı asal sayı olamaz. Bu sebeple negatif sayılar hiçbir koşulda asal sayı olamamaktadır.

En küçük asal sayı nedir sorusuna ise asal sayıların 2'den başladığını söyleyerek cevap verebiliriz. En küçük asal sayı 2'dir ve 2, çift olan tek asal sayıdır. Diğer bütün çift doğal sayılar 2'ye kalansız bölünebildiği için asal sayı olma şansı elde edemezler.

1 ASAL SAYI MIDIR?

Asal sayıların tanımında 1'den büyük pozitif tam sayılar, açıklaması bulunmaktadır. Asal sayının anlamı 1 ve kendisine tam bölünebilen sayılar demektir.

1 neden asal sayı değildir sorusunu cevaplamak gerekirse, bir sayının asal olabilmesi için çarpanlar kümesi 2 elemanlı olmalıdır. 1, sadece 1'e bölünebildiği için asal sayı olamamaktadır. Tek böleni olması, asal sayı olma şartlarına ters düşmektedir.

TEK BASAMAKLI KAÇ TANE ASAL SAYI VARDIR?

Tek basamaklı sayılara rakam adı da verilmektedir. Tek basamaklı asal sayılar aynı zamanda asal rakamlar olacaktır. Tek basamaklı asal sayılar ise:

2, 3, 5, 7 olacaktır.