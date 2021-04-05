Adalet Bakanlığı personel alımı sonuçları açıklandı mı? 2021 Adalet Bakanlığı CTE İKM sonuçları bekleniyor!

Mart ayında başvuruları sona eren Adalet Bakanlığı personel alımı sonuçları adaylar tarafından merakla bekleniyor. Sonuçların Nisan ayı içerisinde açıklanması öngörülürken bu yönde sorgulamalar da sürüyor. Binlerce kişinin müracaat ettiği pozisyonlar için değerlendirme süreci tamamlandıktan sonra Adalet Bakanlığı personel alımı sonuçları açıklanacak. CTE İKM Adalet Bakanlığı personel alımı sonuçları kurumun resmi internet sitesi üzerinden ilan edilecek.

Adalet Bakanlığı personel alımı sonuçları için gözler gelecek resmi açıklamaya çevrildi. Daha önceki alımlarda 2 haftalık süreç yaşanmış olup uygulamalı ya da sözlü sınava hak kazananlar, sınavın yapılacağı yer ve tarih hakkındaki bilgileri kurumun internet sitesi üzerinden öğrenebilecekler. Öte yandan bilindiği üzere; Adalet Bakanlığı 4 bin 918 infaz koruma memuru alımı için başvurular 12 Mart tarihinde sona ermişti. Başvuruların tamamlanması ile birlikte gözler sonuçlara çevrildi. Adalet Bakanlığı personel alımı sonuçları ne zaman açıklanır? 2021 Adalet Bakanlığı CTE İKM sonuçları bekleniyor!

ADALET BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Adalet Bakanlığı CTE sonuçları bekleniyor. Başvuru işlemlerinin tamamlanmasının ardından gözler sonuçların açıklanacağı tarihe çevrildi. Ancak konu ile ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Adalet Bakanlığı CTE İKM sonuçları açıklandığında haberimizin içerisinde olacaktır.