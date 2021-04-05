Aralarında asal sayılar hangileridir, özellikleri nelerdir? Aralarında asal sayılar nasıl hesaplanır?

Aralarında asal sayıların özellikleri 2 ya da daha fazla farklı doğal sayının 1 dışında hiçbir ortak böleni bulunmaması durumudur. 2 ya da daha fazla farklı doğal sayının aralarında asal olması için asal sayı olmak zorunda olması gerekmez.

ARALARINDA ASAL SAYILAR HANGİLERİDİR?

Aralarında asal sayının ne demek olduğunu bilmek için öncelikle asal sayıların ne demek olduğunu bilmek gerekmektedir. Asal sayılar 1 ve kendisi dışında hiçbir doğal sayıya kalansız olarak bölünemeyen doğal sayılardır.

Aralarında asal sayılar ise seçilen 2 ya da daha fazla doğal sayının 1 dışında hiçbir ortak böleni olmaması durumu ile ortaya çıkmaktadır. İki veya daha fazla doğal sayının aralarında asal olabilmesi için sadece 1'e ortak olarak bölünmeleri gerekmektedir.

Aralarında asal sayılar örnek vermek gerekirse; 7 ve 11 aralarında asal sayılardır. Bütün asal sayılar birbirleri arasında da asaldır. Normalde asal olmayan sayılar da aralarında asal olabilir bu aralarında asal sayılar özellikleri içerisindeki bir özelliktir. Mesela 45 ve 32 de aralarında asaldır. Bu iki sayının tek ortak böleni 1'dir.

ARALARINDA ASAL SAYILAR HESAPLAMA

Aralarında asal sayıları hesaplamak için yapılması gereken tek şey, iki ya da daha fazla doğal sayıyı almak ve bu sayıların bölenlerini bulmaktır. Bu sayılar, 1 dışında hiçbir sayıya ortak olarak bölünmüyorsa seçilen sayılar aralarında asaldır. Bu sayılar bir dışında herhangi bir sayıya ortak olarak bölünüyorsa aralarında asal değillerdir. Aralarında asal sayılar tablosu yapmak pek mümkün değildir çünkü aralarında asal sayılar net sayılar değildir. Sayıların aralarında asal olup olmadığını görmek için seçilen sayıların bölenlerine bakılmalıdır. Bu sebeple 100'e kadar aralarında asal sayılar sadece 2 veya daha fazla sayıların seçilmesi ile bulunabilir.