Asal sayı nedir, nasıl bulunur? Asal sayı tablosu oluşturma yöntemi nedir?

Asal sayıların sadece 2 adet pozitif tam sayı böleni bulunur. Bu sayıların bir tanesi 1 diğeri ise sayının kendisidir. Özellikle ilk okul öğrencileri asal sayıların ne olduğunu ve nasıl bulunduklarını çok fazla araştırmaktadır.

ASAL SAYI NEDİR?

Asal sayılar, sadece bire ve kendisine tam olarak bölünebilir. 1'den 100'e kadar asal sayılar bu özellikleri sebebiyle çok fazla insan tarafından merak edilmektedir. 1 asal sayı mıdır sorusu oldukça merak edilmektedir. 1 asal sayı değildir.

Asal sayılar kaçtan başlar sorusu da önemlidir. Asal sayılar 2'den başlarlar ve çift olan tek asal sayı 2'dir. Diğer çift sayılar asal sayı değildir.

1'den 100'e kadar olan asal sayılar şöyledir;

2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89 ve 97.

ASAL SAYI NASIL BULUNUR?

Asal sayılar, Öklid'in yaşadığı dönemden beri sonsuz olarak kabul edilmişlerdir. Bu durum bütün asal sayıların bulunmasının imkansız olduğunu göstermektedir. 1'den 100'e kadar olan asal sayıları bulmak için ise şöyle bir yöntem izlenebilir.

İşte asal sayı tablosu oluşturma yöntemi:

Bir tablo yapın ve tabloya 1'den başlayarak 100 de dahil olmak üzere 100'e kadar olan bütün sayıları yazın.

Daha sonra tablo üzerinde 2 sayısının tüm katlarının üzerine bir çarpı atın.

Sonra aynı işlemi 3 sayısı için de tekrarlayın.

Sayılar büyümeye devam ettikçe bütün sayıların katlarına çarpı atmaya devam edin.

1 asal sayı değildir, bu sebeple 1 sayısının üzerine de çarpı atın.

Kalan sayılar sadece 1 ve kendilerine bölünecektir. Bu sayılar asaldır.

ARALARINDA ASAL SAYILAR

Aralarında asal sayılar, 1 dışında hiçbir sayıya ortak olarak bölünemeyen sayılardır. 1 dışında ortak çarpanı bulunmayan 2 veya daha fazla sayıya aralarında asal sayılar adı verilir.