Asal sayı tablosu - 1'den 100'e kadar asal sayılar tablosu

Asal sayılar zaman zaman kafa karıştırsa da matematikte en kolay ayırt edilebilen sayı gruplarındandır. Asal sayılar kendileri ve 1 dışında hiçbir pozitif tam sayıya kalansız bölünemezler. 100'e kadar asal sayıları bulmak için bir tablo kullanabilirsiniz. Sizin için 100'e kadar asal sayılar tablosu nasıl yapılır onu anlattık

ASAL SAYI NEDİR?

Asal sayılar, sadece bire ve kendisine tam olarak bölünebilen pozitif tam sayılardır. 100'e kadar asal sayılar bu özellikleri nedeniyle birçok kişi tarafından sıkça merak edilir. Asal sayılar 2 rakamından başlar. Bu sebeple 1 asal sayı değildir. Çift olan tek asal sayı 2'dir. Diğer çift sayılar asal sayı değildir.

Asal sayılar hangileridir sorusuna kesin bir yanıt veremeyiz çünkü asal sayılar sonsuzdur. Ancak 2'den 100'e kadar olan asal sayıları şöyle sıralayabiliriz:

2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89 ve 97.

ASAL SAYILAR TABLOSU

100'e kadar olan asal sayıları bulmak için bir tablolaştırma yöntemi kullanılabilir. İşte asal sayıları bulmanızı kolaylaştıracak o tabloyu oluşturma yöntemi:

Bir tablo yapın ve tabloya 1'den başlayarak 100 de dahil olmak üzere 100'e kadar olan bütün sayıları yazın.

Daha sonra tablo üzerinde 2 sayısının tüm katlarının üzerine bir çarpı atın.

Sonra aynı işlemi 3 sayısı için de tekrarlayın.

Sayılar büyümeye devam ettikçe bütün sayıların katlarına çarpı atmaya devam edin.

1 asal sayı değildir, bu sebeple 1 sayısının üzerine de çarpı atın.

Kalan sayılar sadece 1 ve kendilerine bölünecektir. Bu sayılar asaldır.

3 BASAMAKLI EN KÜÇÜK ASAL SAYI

İki basamaklı en büyük asal sayı 97'dir. 97'den sonra gelen ilk asal sayı ise 3 basamaklı en küçük asal sayı olacaktır. En küçük 3 basamaklı asal sayı ise 101'dir.