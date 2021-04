Bakan Selçuk; “Sivas eğitimde, Paris ve New York ile yarışacak”

Sivas'taki hizmet anlayışından ve birliktelikten duyduğu memnuniyeti ifade eden Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ise konuşmasında; "Buradaki çalışmaların hepimiz farkındayız. Sivas çok ciddi bir atılım sağladı. Bundan sonra biz eğitimde kalite standartlarının yükseltilmesi anlamında Sivas'ın Tokat ile rekabeti değil de, Sivas'ın Paris ile New York ile rekabeti noktasında yeni ufaklar, yeni projelerle birlikte olacağız. Buradaki uyumun da bunu başaracağına eminim. Allah izin verirse önümüzdeki yıllarda Sivas, eğitimde yükselen bir yıldız olma noktasında çok rahat bir yol alacak. Emeği ve katkısı olan herkese çok teşekkür ediyorum. Sizlerin sayesinde gözümüz arkada kalmıyor. Çocuklarımız sahipsiz bırakılmıyor, velilerimiz çaresiz bırakılmıyor. Gayet güzel bir birliktelik sergileniyor. Ben sizlere müteşekkirim." ifadelerine yer verdi.Belediye'nin çalışmaları hakkında Bakan Selçuk'a bilgi veren Başkan Hilmi Bilgin, yapılan hizmetlerin merkezinde eğitim camiası olduğunu ifade ederek; "Milletimizin bize yüklediği emanetin bilinciyle, hizmet bayrağını daha ileriye götürmek adına şehrimize değer katacak ve hemşerilerimizi mutlu edecek hizmetleri hep birlikte hayata geçiriyoruz. Bunu yaparken de projelerimizi eğitim merkezli olarak düşünüyor ve eğitim camiasına belediye olarak her türlü desteği sağlıyoruz. Pandemi her kesimi etkiledi, ancak en çok etkilenen çocuklarımız ve eğitim camiası oldu. Biz de bu yılın başında uzaktan eğitime destek olmak adına içerisinde 1 yıllık internet paketleri olan 4 bin adet tableti öğrencilerimizle buluşturduk. Gönül isterdi ki daha fazla tablet verelim ama kaynaklarımız sınırlı olduğu için, Milli Eğitim Müdürlüğümüz ile birlikte belirlediğimiz ihtiyaç sahibi öğrencilerimize tabletlerimizi verdik." dedi.2021 yılının TBMM tarafından "İstiklal Marşı Yılı" olarak ilan edildiğini hatırlatan Başkan Bilgin, "Biz de şehrimiz ve ilçelerimizdeki 9, 10 ve 11. sınıf öğrencisi olan 30 bin gencimizi Safahat kitabı ile buluşturduk. Bunun akabinde Safahat Kitap Okuma Yarışması düzenledik. Yarışma sonucunda başarılı olan 300 öğrencimize yönelik de pandeminin durumuna göre Çanakkale gezi programı düzenleyeceğiz." ifadelerini kullandı.Milli Eğitim Müdürlüğümüz ile birlikte birçok projeyi ortak yürütüyoruz. Diyen Bilgin; "Okullarımızda öğrencilerimiz aracılığıyla 58 bin ailemize toplamda 580 bin ağaç tohumu dağıtıyoruz. Öğrencilerimizin aileleriyle birlikte yetiştireceği tohumlardan oluşan fidanları 58 bin ağacın yer alacağı Aile Ormanı'nda toprakla buluşturacağız." şeklinde konuştu.Belediye tarafından sürdürülen öğretmen odası düzenleme projesine de değinen Başkan Bilgin; "Sayın Bakanım sizin de refakatinizde imzaladığımız protokolle, ilimiz merkezde bulunan 70 okulumuzun öğretmen odalarını yeniden düzenleyerek tefrişatını yapacağız. Şehrimizde sizlerin de desteği ile eğitimin fiziki altyapısı çok iyi bir noktada. Tabi her gün farklı bir ihtiyaç ortaya çıkıyor. Bu ihtiyaçları gidermek adına Sivas Belediyesi olarak okullarımızın altyapı, asfalt, çevre düzenleme gibi taleplerini sınırsız bir çek anlayışı ile gidermeye çalışıyoruz. İnşallah hep birlikte şehrimize ve eğitim camiasına hizmet etmeye devam edeceğiz." dedi.Konuşmaların ardından Başkan Hilmi Bilgin, Sivas Belediyesi tarafından basımı yapılan eserlerden Bakan Selçuk'a hediye etti.