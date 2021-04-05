Biyoloji mezunları nerelerde çalışır? Biyoloji bölümü mezunları ne iş yapar, iş olanakları nelerdir?

Birçok genç, gelecekte işsizlik kaygısı çekmemek için gidecekleri üniversite bölümünü ince eleyip sık dokumaya başlarlar. Çünkü ülkemizde en önemli konulardan biri üniversite mezunu olmak diğeri ise mezun olduğunda iş kaygısı çekmemektir. Şimdi de ele alacağımız konu biyoloji bölümü mezunları ne iş yapar? Yani mezun olduğumda ne iş yapabilirim? Biyoloji bölümü mezunları iş olanakları nelerdir? Bu soruların yanıtını bu yazımızda rahatlıkla bulabiliriz.

BİYOLOJİ BÖLÜMÜ MEZUNLARI NE İŞ YAPAR?

Biyoloji bölümü fen-edebiyat fakültesinde 4 yıllık lisans eğitimiyle verilen bir bölümdür. Biyoloji bölümü okumak istiyorsanız üniversite sınavında sayısal bölümden yeterli puanı alıp yerleşebilirsiniz. Biyoloji bölümü okursanız birçok ders almanız gereklidir. Bitki, hayvan, genetik, insan gibi birçok konuda eğitim alırsınız. Bu da size birçok konuda fikir verir. Bu aldığınız çoklu eğitimde size çok farklı alanlarda iş olanakları sunar. Gerek bakanlıkta olsun gerek araştırma merkezlerinde gerek özel sektörde birçok sektörde iş yapabilirler. Bu da biyoloji bölümünün çok farklı iş seçeneklerini sunduğunu gösterir.

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BİYOLOJİ BÖLÜMÜ MEZUNLARI İŞ İMKÂNLARI

Biyoloji bölümü için 4 yıllık lisans eğitimini tamamladık. Birçok alanla ilişki konularda eğitim aldık ve sırada iş kaygısı başladı. Her genç gibi üniversite bittikten sonra ilk akıllardaki soru biyoloji bölümü mezunları nerede çalışır? Olacaktır. Çünkü birçok gencin sorunu işsizliktir. Ülkemizde işsizlik oranı çok yüksek olduğu için gençler bu kadar eğitim aldıktan sonra bunun sonucunda bir iş bulmak istiyorlar. Bu da en doğal hakları tabi ki. Biz de bu yazımızda biyoloji bölümü mezunları iş olanakları için güzel bir yazı oluşturduk.

İşte biyoloji bölümü bitirdikten sonra çalışabileceğiniz yerler:

Seracılık

Çevre ve orman bakanlıklarında

Üniversitelerde

Tarım ve köy işleri bakanlıklarına bağlı yerlerde

Araştırma merkezlerinde

Tıp fakültelerinde

Devlet ve özel hastanelerde

Sağlık bakanlığında

Araştırma görevlisi olarak

Lise ve özel kuruluşlarda öğretmen olarak

Büyükşehir belediyelerinde

BİYOLOJİ BÖLÜMÜ MEZUNLARI MAAŞLARI

Biyolog olduk güzel bir iş bulduk peki, maaşımız ne kadar olacak? İşte bu sorunun yanıtı birçok gencimiz mezun olduktan sonra merak etmektedirler. Çünkü her insanın yaşamını devam ettirmesi için gerekli olan konu paradır. Bu yüzden maaş konusu da çok önemlidir. Şöyle bir maaşlara göz atarsak eğer bir laboratuvarda çalışıyorsanız maaş aralığı kıdem ve dereceye göre 4.000 TL - 5.000TL civarındadır. Eğer biyolog olarak çalışacaksanız o zaman da maaş aralığı 4.500TL - 5.000 TL civarındadır.

BİYOLOJİ MEZUNLARI ADLİ TIPTA ÇALIŞABİLİR Mİ?

Biyoloji mezunlarının adli tıpta çalışabilmeleri için öncelikle adli tıp alanında yüksek lisans yapmaları daha sonra adli biyolog ünvanı alıp adli tıpta çalışabilirler.

BİYOLOJİ MEZUNLARI TUS'A GİREBİLİR Mİ?

Daha önceki süreçte biyoloji mezunları tusa girebiliyordu. Ama şuan en son yasal güncellemeye göre biyoloji mezunlarının TUS'a girememektedir.

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