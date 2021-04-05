Cahiliye Dönemi adetleri nelerdir? Cahiliye Dönemi'nde savaşılması yasak olan aylar

Cahiliye Dönemi İslami literatürde, Arap toplumunun İslam öncesi dönemine verilen isimdir. İnsanların çığırından çıktığı bu dönemde kabiller, kavimler yıllarca farklı dinlere inanmış, insanlar ve inanışları değişmiştir. Her defasında gelen peygamberlere ve onların getirdiklerine karşı çıkılmıştır. Tek Allah inancından tamamen çıkılmış, cahiliye dönemi yıllarca devam etmiştir.

CAHİLİYE DÖNEMİ NEDİR?

Cahiliye kelimesi Kur'an ve hadislerde Arapların İslam'dan önceki tutum, inanç ve davranışlarını İslam dönemindekinden ayırt etmek adına kullanılmıştır. Bu nedenle genel olarak Araplar'ın İslam'dan önceki dönemine Cahiliye ya da Cahiliye çağı (Asrü'lcâhiliyye) adı verilmektedir.

Kuran-ı Kerim indirilmeden önceki ve İslam dininin insanlığa yayılmadığı bir dönemi içine almaktadır. 450 - 600 yılları arasında geçen süreç Cahiliye dönemini kapsamaktadır. Dönem inançsızlık, taşkınlık, azgınlık ve sapıklık içerisinde kıvranan insanlığın devri olarak bilinmektedir.

CAHİLİYE DÖNEMİ NE DEMEK?

Cahiliye dönemi zulmün ve bilgisizliğin hüküm sürdüğü döneme verilen addır. Cahiliye dönemi Arap yarımadasında yaşanmıştır. Bu dönemde putların bulunduğu mabetler oldukça fazlaydı. En önemli yerlerden biri ise Kâbe idi. Kâbenin içinde ve çevresinde tapınmak için sayısız put bulunuyordu. Ayrıca kabilecilik anlayışı içinde yaşayan, insan haklarının önemsenmediği, kadınların değersiz görüldüğü, kız çocuklarının bir hakaret ve utanç kaynağı olarak görüldüğü bir dönemi içermektedir.

Geleneklerine körü körüne bağlanan bağnaz insanlarla dolup taşan Cahiliye dönemi, Hz. İsa'dan Hz. Muhammed'e kadar devam etmiştir. Hz. Muhammed'in peygamber olması ile cahiliye dönemi yavaş yavaş yok olmuş ve insanlar refah ve huzura kavuşmuştur.

CAHİLİYE DÖNEMİ ADETLERİ

Cahiliye döneminde tanrı inancına sahip olmayan topluluklar putlara ibadet ediyor ve putların tanrı karşısında bir yardımcı olduğuna inanılıyordu. Diğer bir deyişle putların onları tanrıya ulaştırdığına, yaklaştırdığına inanılıyordu. Ancak cahiliye dönemi adetleri bunlarla sınırlı kalmamakla birlikte pek çok adet bu dönemde hüküm sürüyordu. İşte cahiliye dönemi özellikleri:

Cahiliye döneminde tefecilik hat safhadaydı. Para ve benzeri eşyalar borç olarak verilir karşılığı kat kat faizle alınırdı.

Kumar çok yaygındı ve kumar oynamak bir övünç kaynağıydı. Hatta kumar meclisine katılmamak ayıp olarak görülüyordu.

Zina yapılıyor ve cariyeler zorla fuhşa sürükleniyordu.

Kadınlar ve çocuklar mal ve eşya gibi alınıp satılıyordu.

Kız çocukları diri diri toprağa gömülüyor, kuyulara atılıyordu.

İçki içme adeti yaygındı.

Eşitsizlik dönemin en başta gelen özelliklerinden biriydi.

Zenginler her geçen yıl daha zengin olurken yoksullar çok zor şartlar içine yaşıyordu.

Kabiller arası zulüm ve savaşlar aralıksız devam ediyordu.

CAHİLİYE DÖNEMİNDE SAVAŞILMASI YASAK OLAN AYLAR

Cahiliye devrinde iç savaşlar bitmezdi. Sadece haram olduğu düşünülen aylarda savaş yapılmazdı. Bu aylarda şiir yarışmaları düzenlenir, Hristiyanlar, Yahudiler ve puta tapanlar dinlerini halka yayardı.

Cahiliye döneminde savaşılması haram olan aylar "Zilkâde, Muharrem, Zilhicce, Receb" aylarıdır. Bu aylarda savaş yapıldığında yasak çiğnemiş olarak kabul edilir "Ficâr savaşı" adı verilirdi.