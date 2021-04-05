Çıkarım nedir, çıkarımda bulunmak ne demek? Paragrafta çıkarım cümlesi örnekleri

Nesnel bir neticeden hareketle öznel sonuçlar doğuran cümlelere çıkarım diyebiliriz. "Senin bu sınavdan yüksek alman, senin gelecekte iyi bir yere gideceğini gösterir." Şeklindeki bir cümle çıkarımdır. Örnekte görüldüğü gibi, daha açık bir ifade ile çeşitli durumlardan hareketle meydana gelebilecek durumların ifade edildiği cümlelerdir.

ÇIKARIM NEDİR?

Belli önermelerin kabul edilen veya gerçek olan doğruluklarından, yanlışlıklarından, başka önermelerin kabul edilen veya gerçek olan doğruluklarını, yanlışlıklarını çıkarma sürecine çıkarım denilmektedir. Çıkarımın kendisinin yanlış olması söz konusu olmayıp, "Bütün iki bacaklılar insandır. Kuş iki bacaklıdır. Kuş insandır." Cümlesinde burada çıkarım doğru yapılmıştır ama yanlış olan birinci önermeden çıkan sonuç da yanlış olmuştur.

ÇIKARIM CÜMLESİ ÖRNEKLERİ

Eserleri üzerine yazılmış eleştiri yazılarının sayısı, onun kalite biçiminden önemli bir okur kitlesine sahip olduğunu ifade eder.

Havanın gün içerisinde bulutlu olması, yağmur yağacağını ifade etmez.

Bu sene şampiyon olan takımın, seneye de şampiyon olabilme ihtimali vardır.

Yapılan sınavın sonuçları açıklandığında, sınava giren insanların bir kısmı sevinecektir.

ÇIKARIMDA BULUNMAK

Çıkarım kavramını ararken cümlede ''o halde , sonuç olarak, öyleyse, demek ki , neticede, sonuçta ve —dığını gösterir.'' sözcüklerini aramalıyız. Bu tarz cümleler çıkarımda bulunulduğunu gösterir.

PARAGRAFTA ÇIKARIM

(I) Sağladığı psikolojik etkiden yola çıkılarak kendine güvenmenin bir yolu olduğu düşünülen dik oturuş, biyolojik olarak da oluşturduğu değişimle kişiyi hedefe yaklaştırıyor. (II) Yapılan araştırmalar; oturuşu değiştirmenin, liderlik konumuna yükselmede etkili olduğunu ortaya koydu. (III) Öğrenciler üzerinde yapılan incelemelerde, gerçekten de oturuş dikleştikçe bazı hormonlarda değişim görüldü. (IV) Omuzların ve çenenin dikleştirilmesi, kolların rahat bırakılması, sırtın esnetilmesi; vücuttaki hormonal değerleri, liderlerde görülen hormon dengesiyle aynı düzeye taşıdı. (V) Bu da oturuşun ve vücut dili kullanımının, psikolojik bir taktik olmanın yanında biyokimyasal bir etki de oluşturduğunu gösterdi.

SAPTAMA NE DEMEK?

Bir durumun nesnel ve yorumsuz olarak varlığının ve yokluğunun belirlenmesine saptama denilir. Saptama ve çıkarım cümleleri örnekleri aşağıdaki gibidir…