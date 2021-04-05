Dikdörtgenin İç Açıları Toplamı Kaçtır? Dikdörtgenin İç Açıları Toplamı Kaç Derece?

Dörtgenler de aslında birer çokgendir. Tüm iç açıları 90 derece olan, yani her biri dik kenar olan dörtgenlere dikdörtgen denmektedir. Dikdörtgenlerin 4 kenarı, dolayısıyla da 4 açısı ve 2 tane de köşegeni bulunmaktadır. Dikdörtgenin karşılıklı kenarları birbirine paraleldir ve karşılıklı kenarların uzunlukları da birbirlerine eşittir. Dolayısıyla dikdörtgenlerin köşegen uzunlukları da birbirine eşit uzunluktadır. Yani dikdörtgen simetrik bir şekildir. Peki dikdörtgenin iç açıları toplamı kaç derecedir?

DİKDÖRTGENİN İÇ AÇILARI TOPLAMI KAÇTIR?

Çokgenlerin iç açılarının toplamını bulmak için bir formülden yararlanılmaktadır. Bu formül tüm çokgenlere uygulanabilmektedir. Dolayısıyla dikdörtgen için de bu formül uygulanmaktadır. Herhangi bir çokgenin iç açılarının toplamının kaç derece olduğunu bulmak için; çokgenin kenar sayısından 2 çıkarıldıktan sonra bulunan sayı 180 ile çarpmak gerekmektedir. Bu formülde "n" kenar sayısını göstermektedir. Yani bir çokgenin iç açıları toplamını bulma formülü (n-2)x180'dir. Dikdörtgenin toplamda 4 kenarı vardır. O halde dikdörtgenin iç açıları (4-2)x180 şeklinde hesaplanmaktadır. Bu hesapla, dikdörtgenin iç açıları toplamı 360 derecedir. Yani dikdörtgenin iç açıları toplamı kaç derecedir sorusunun cevabı 360'tır.

Sadece dikdörtgenlerin değil, tüm dörtgenlerin iç açılarının toplamı 360 dereceye eşittir. Keza tüm çokgenlerin de dış açıları toplamı 360 dereceye eşittir. Bu durum dikdörtgen içinde geçerlidir. Yani dikdörtgeninde dış açılarının toplamı 360 derecedir. Dikdörtgenlerin dış açılarının her biri de 90 derecedir. Bu zaten iç açılarının her birinin 90 derece olmasının genel bir sonucudur. Dikdörtgenin çevresinin uzunluğu kenarlarının uzunluklarının toplanması ile bulunmaktadır. Dikdörtgenin alanını hesaplamanın yolu ise uzun kenar ile kısa kenar uzunluğunun çarpımından geçmektedir. Dikdörtgenlerin hesaplamaları kolay olduğu için sınavlarda genellikle dikdörtgen sorularına rastlanılmamaktadır.