Ficar Savaşları neden ve ne zaman yapılmıştır? Ficar Savaşları hakkında bilgiler

Ficar kelimesi fücür işlemek yani "Haram ayların saygınlığını ihlal etmek", "Haktan ayrılmak" anlamlarını içermektedir. Cahiliye döneminde ardı arkası kesilmeyen savaşlar aralıksız bir şekilde devam ediyor ve belli aylarda yapılan savaşlara Ficar savaşları deniyordu. Bu aylarda savaş yapmak müşriklerin tarafından günahın işlendiği savaşlar anlamına geliyordu.

FİCAR SAVAŞLARI NEDİR?

İslam'dan önce bazı Arap kabilleri arasında sık sık savaşlar çıkardı. Tıpkı İslam'daki gibi Müşrikler arasında da haram aylarda savaş yapmak, kötülüklerde bulunmak ve kan dökmek yasaktı. Ancak, büyük bir günah ve suç sayılmasına rağmen bu aylarda da savaşlar meydana gelmiştir.

Ficar savaşları hangi aylarda yapılan savaşlara verilen isimdir sorusu sık sık araştırılmaktadır. Bu aylar Muharrem, Receb, Zilkâde, Zilhicce ayları olan 4 ayı içermektedir. Bu ayların ortak noktası savaşın ve kötülüklerin yasaklanmasıdır. Bu aylarda yapılan savaşlara Ficar savaşı adı verilmektedir.

FİCAR SAVAŞLARI'NIN EN ÖNEMLİ ÖZELLİĞİ NEDİR?

Ficar savaşları yasak olan aylara rağmen sürmüştür. Hatta 9 sene gibi uzun süreyi kapsayan bu savaşlar aslında oldukça önemsiz sebepler nedeni ile ortaya çıkmıştır. Kureyş kabilesi ile Hevazin kabilesi arasında kan davasından dolayı savaş başlamış ve bu savaş 4 yıl sürmüştür. Dökülen kanlar haram olan aylarda da devam ettiğinden Ficar Savaşı olarak adlandırılmıştır.

FİCAR SAVAŞLARI HAKKINDA BİLGİ

Yukarıda da bahsettiğimiz gibi toplamda 4 defa yapılan Ficar savaşlarının en önemlileri arasında Kureyş ve Kinane ile Hevazin kabilesinde meydana gelen savaş yer almaktadır. Bu savaşın sebebi Kınane kabilesinden birinin Hevazin kabilesinin önde gelen isimlerinden birini öldürmüş olmasıdır. Bazı kaynaklarda aralarında Hz. Muhammed'in yer aldığı ve yalnızca amcalarına katılarak ok taşıdığı ifade edilmektedir.

Bu savaşlar Mekke halkının can ve mal güvenliğini tehlikeye sokmuştur. Yabancılardan alınan malların bedellerini ödemeyen yerliler çoğalmıştır. Bu bakımdan Mekke'nin ticari ve kutsal yönü zayıflamıştır. Şehrin yeniden bir otoriteye sahip olması için Hılful Fudul isminde bir cemiyet kuruldu. Cemiyetin kurulmasındaki amaç ise yaşanan haksızlıkların son bulmasıydı. Ebu Talib bin Abdulmuttalib'in kardeşi Zübeyr'de Ficar savaşında yer aldığı bilinmektedir. Cemiyetin kurulmasında da katkısı bulunmuştur. Ayrıca Peygamber Efendimizin de bu cemiyetin üyeleri arasında yer aldığı bilinmektedir.

FİCAR SAVAŞLARI NEDEN YAPILMIŞTIR?

Yapılan ilk Ficar savaşı, Kinea ve Hevazin kabileleri arasında gerçekleşmiştir. Bu muharebe, ortaya atılan bir takım söylemler nedeni ile başlamış ancak alevlenmeden sona ermiştir.

İkinci Ficar muharebesi, bir kadına saldırı nedeni ile ortaya çıkmıştır.

Üçüncü Ficar muharebesi, KinaneDen Beni Nasr'a mensup birine olan borcun yok sayılması üzerine çıkmıştır.

Dördüncü Ficar Muharebesi ise yaşanan en şiddetli savaş olarak bilinmektedir. Yine bir borç alıp ödememe söz konusu olmuştur.

FİCAR SAVAŞLARI NE ZAMAN YAPILDI?

Kabileler arasında savaş yapılmasının haram olarak belirlendiği ayların ne zamandan beri varlığını sürdürdüğü tam olarak bilinmemekle birlikte kabileden kabileye haram aylarında küçük farklılar mevcuttu. Zilkade, Zilhicce, Muharrem ve Recep ayı olmak üzere 4 aydan ibaret olan bu aylarda barış ortamı sağlanmaya çalışılırdı.