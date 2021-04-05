Fizik mezunları nerelerde çalışır? Fizik bölümü mezunları ne iş yapar, iş olanakları nelerdir?

4 yıllık üniversite bölümünü bitirip diplomasını alarak mezun olan fizik bölümü öğrencileri artık fizikçi olarak anılır. Fizikçiler yeni bilimsel buluşların uygulamaya geçirilmesi, uygulama ile ortaya çıkan sorunların giderilmesi gibi süreçlerde önemli rol oynamaktadırlar. Fizikçilerin çalışma alanları oldukça geniş olup birçok sektörün içinde yer almaktadırlar. Fizik mezunları nerede çalışır? Sorusunun yanıtına hep beraber bakalım. Fizik mezunları maaşları ne kadar? İşte tüm merak edilenler…

FİZİK MEZUNLARI NE İŞ YAPAR?

Fizik bölümü okunması ne kadar zor görünse de fizik dersini sevenler için bölümü bitirmek kolay gelecektir. Fizik bölümünü bitirip mezun olanlar birer fizikçi olarak iş arayışına başlarlar. Fizik insanın doğayı anlama düşüncesi ile oluşur. Gözlem ve deneylerin yapılması sonucu atom, galaksi, astronomi gibi birçok alana hitap eder. Bunların dışında katı ve sıvı hatta karmaşık sistemlerin incelenmesinde de önemli rol oynar. Günümüzde de en çok gelişen teknoloji, malzeme tasarımı, iletken araçlar, iletişim gibi sistemlerin yapım aşaması, geliştirilmesi ve ilgili sorunları çözmek için fizik biliminden yararlanılır. Bu kadar önemli bir meslek dalı olduğu için fizik mezunları iş imkânları da geniştir.

FİZİK MEZUNLARI İŞ OLANAKLARI

Fizik bölümü hakkında detaylı bilgilere değindikten sonra bir de fizik bölümü iş olanaklarına bakalım. Öncelikle fizik bölümünden mezun olan kişiler iş hayatına atılmak için acele etseler de hemen iş bulmak kolay olmayabiliyor. İş bulabilme şansını arttırmak için "tecrübeli olmak şartı" ön planda duruyor. Genelde kurum ve kuruluşlar tecrübe şartını daha çok aramaya başladılar. Bizim önerimiz fizik mezunları çalışma alanlarını iyi araştırıp kendilerini bir alanda geliştirmeleridir. Stajlar, kurslar, deneyimlerden yararlanma gibi ekstra eğitimler alarak kendilerini geliştirebilirler. Bu da iş ararken CV'de artı puan olacaktır. Fizik mezunları nerede çalışır? Sorusunun bazı yanıtları şu şekildedir:

TAEK

TÜBİTAK

ROKETSAN

ASELSAN

TEDAŞ

TELEKOM

T.S.E

M.K.E.

M.S.B.

Meteoroloji

Çevre Bakanlığı

Ulaştırma bakanlığı

Enerji Bakanlığı

Sağlık Bakanlığı

Çalışma Bakanlığı

T.R.T.

TÜPRAŞ,

T.H.Y.

D.D.Y.

TAI

Askeri Kalite Kontrol

Kara, Hava, Deniz ve Jandarma Komutanlıkları

Hastaneler, Tıbbi Cihazlar

ARGE Kuruluşları

İletişim Sektörü

İş sağlığı ve güvenliği

Gibi birçok kurum ve kuruluşlarda çalışabilmektedirler. Özel sektörde de birçok alanda iş imkânı mevcuttur.

FİZİK BÖLÜMÜ MEZUNLARI HANGİ ALANLARDA YÜKSEK LİSANS YAPABİLİR?

Fizik öğretmenliği tezsiz yüksek lisans, Fizik bölümü tezli yüksek lisans, Elektrik Elektronik Mühendisliği tezli yüksek lisans gibi seçenekler mevcuttur. Öğretmenlik için formasyon alanlar fizik öğretmeni olarak işe başlamaktadırlar.

Biyoloji mezunları nerelerde çalışır? Biyoloji bölümü mezunları ne iş yapar, iş olanakları nelerdir?