Hicret ne demek? Muhacir ve ensar kime denir? e1

Hicret Peygamber Efendimizin yaşadığı bir göç durumunu ifade etmektedir. Yani Hz. Muhammed önderliğindeki Müslümanların Mekkeli müşriklerin baskıları nedeni ile 622 yılında Mekke'den Medine'ye göç etmesi olayı hicret olarak tanımlanmaktadır. O dönem yaşanan problemler güç bir hal alınca hicret şart olmuştu. Medineli müminlerin onu koruma altına alacağı konusunda söz vermelerine ve Medine'ye davet etmelerine rağmen Hz. Peygamber, kendisine gelecek olan 2. bir emre kadar Mekke'de kalmaya davam etti. Hicretin yapılmasından sonra zamanla pek çok olumsuzluk ortadan kalkarak ardından Müslüman alemi için yeni bir kapı açıldı. İşte Hicret ile ilgili merak edilenleri sizler için yazımızda bir araya getirdik…

HİCRET NEDİR?

Kökeni Arapçaya dayanan Hicret; "Göç, bir yerden başka bir yere gitmek" anlamına gelmektedir. Genellikle dini bir terim olarak karşımıza çıkmakta olan Hicret kavramı daha öncede bahsettiğimiz gibi Peygamber Efendimizin Mekke'den Medine'ye göç etmesine denmektedir.

Hicret yılı, 16 Haziran 622 olarak bilinmektedir. İslam açısından çok önemli bir olay sayılmaktadır. Hicri takvimin başlangıcı olarak kabul etmekte ve Mekke'den Medine'ye hicretinin başlangıç görüldüğü o yıla "Hicri Yıl" adı verilmektedir.

HİCRETİN NEDENLERİ

Medine pek çok yönü ile İslam' merkez olabilecek bir şehirdi. Bu nedenle de hicret o bölgeye olmuştu. Mekke'den yaklaşık 400 kilometre uzaklıkta olan Medine'ye o dönemler develer ile 8 günde ulaşılabiliyordu. Hz. Muhammed Hicret esnasında birçok zorluğun üstesinden gelmiştir. Bunların başında ise Hz. Ebubekir ile birlikte Sevr mağarasında başlarına gelen olaydır.

Mekke'den Medine'ye hicret edenlere muhacir denmekte, Mekke'den göç eden Müslümanlara yardım eden Medineli Müslümanlara ise Peygamber Efendimiz tarafından ensar unvanı verilmiştir. Genel hatları ile Hicretin nedenlerini şu şekilde sıralamak mümkün:

Müslümanlara zorbaca davranılıyordu.

Hz. Muhammed'i ele geçirerek zarar vermek istemişlerdir.

Mekke'de bulunan müşrikler Müslümanlara baskı uygulamış ve zalimlik etmişlerdir.

Mekke'de yaşayan putperestler Müslümanlara huzur vermemiştir.

Müslümanların Mekke'de yaşaması artık imkansız bir hal almıştı.

Peygamber Efendimiz İslamiyet'i yaymak için başka alanlar ve yollar arıyordu.

HİCRETİN SONUÇLARI

Hicret yapıldıktan sonra kültürel, sosyal ve siyasi açıdan pek çok sonuç meydana gelmiştir. Hicretin ardından Mekke dönemi sona ermiş ve İslam tarihi bakımından yeniliklerin başlangıcı olan Medine dönemine geçilmiştir. İşte hicretin sonuçları: