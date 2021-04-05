İki basamaklı en büyük asal sayı kaçtır? En küçük ve en büyük iki basamaklı asal sayılar

Asal sayıların sadece 2 adet pozitif tam sayı böleni bulunur. Bu sayıların bir tanesi 1 diğeri ise sayının kendisidir ve asal sayılar 2 rakamından başlamaktadır. Özellikle ilkokul öğrencileri asal sayıların ne olduğunu ve nasıl bulunduklarını çok fazla araştırmaktadır.

İKİ BASAMAKLI ASAL SAYILAR

Asal sayılar, 2 rakamından başlamakta ve sadece 1 ile kendisine tam olarak bölünmektedir. Asal sayı olmak için bir sayının doğal olması ve sadece 2 tane çarpanı bulunması gerekmektedir. 1'den 100'e kadar olan asal sayıları bulmak için bir tablo kullanılabilir ancak bütün asal sayıları bulmak mümkün değildir çünkü asal sayılar sonsuzdur. İki basamaklı asal sayılardan biraz bahsetmek gerekirse iki basamaklı asal sayılar şunlardır:

11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89 ve 97.

İki basamaklı asal sayılar kaç tanedir sorusuna 21 adet iki basamaklı asal sayı vardır cevabını verebiliriz.

İki basamaklı en büyük asal sayı, 97 olarak karşımıza çıkmaktadır. 97 sayısı iki basamaklı son asal sayıdır. Bu sayıdan sonra 3 basamaklı asal sayılar başlamaktadır. 101 üç basamaklı ilk ve en küçük asal sayıdır.

İki basamaklı en küçük asal sayı ise 11'dir. 11 iki basamaklı asal sayıların ilkidir. Rakamları farklı en küçük iki basamaklı asal sayı ise 13 olmaktadır. Eğer rakamları farklı en küçük iki basamaklı asal sayı soruluyorsa 11 değil 13 cevabı verilmelidir.

İki basamaklı rakamları farklı en büyük asal sayı, aynı zamanda iki basamaklı en büyük asal sayıdır. Bu sorunun cevabı da 97 olacaktır. 97 sayısının rakamları birbirinden farklı olduğu için hem en büyük iki basamaklı asal sayıdır hem de iki basamaklı en büyük rakamları birbirinden farklı asal sayıdır.