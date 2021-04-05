İnekler Kaç Yıl Yaşar? İneklerin Ortalama Ömrü ve Yaşam Süresi ve Dünyada Bilinen En Yaşlı İnek

İnekler dünya için elzem hayvanlardan bir tanesidir. Hem etinden, hem de sütünden yararlandığımız inekler, bulunduğu bölge için önemli bir zenginlik kaynağıdır. Bu nedenle ineklerin kaç yıl yaşadığı merak edilen bir husustur. Aşağıda ineklerin ortalama ömrü ile ilgili bilgileri bulabilirsiniz.

İNEKLER KAÇ YIL YAŞAR?

Önemli bir yatırım kaynağı olan ineklerin ömür süresi de diğer her hayvan gibi değişebilmektedir. Yaşadığı ortam, beslenme düzeni, bakımı gibi faktörler ineklerin ömrünü uzatabileceği gibi, kısaltabilmektedir de. İneklerin ortalama ömrü 20 ile 25 yıldır. İneklerin yaşam süresi, ineğin türüne göre de değişebilmektedir. Örneğin Simental ineklerin ortalama ömür süresi, Holstein ineklerinkine göre daha fazladır. Lakin iyi bakıldığında 30 yaşına kadar yaşayan ineklere de rastlanmaktadır.

EN YAŞLI İNEK

Dünyada bilinen en yaşlı inek 49 yaşına kadar yaşamıştır. Guinness Rekorlar Kitabı'na adını kazıyan Big Bertha isimli bu inek hayatı boyunca 39 buzağı üretmiştir. 31 Aralık 1992'de hayatını kaybeden inek, hala dünyanın en uzun yaşayan ineği rekorunun sahibidir.

SİMENTAL İNEK KAÇ YIL YAŞAR?

Genellikle İsviçre ve Avusturya da sıklıkla rastlanan bir inek türü olan Simental İnekler, beyaz ve kızıl kahve karışımıdır. Ülkemizde bu inek türü Sarı Alaca olarak da bilinmektedir. Diğer tür ineklerle çiftleşme konusunda rahatlıkla uyum sağlaması ve uzun ömürlü olması nedeni ile bu inek türü daha çok tercih edilmektedir. Lakin ömrünün uzun olmasından dolayı da fiyatları diğer ırklara göre daha fazladır. Peki Simental İnek kaç yıl yaşar? Ortalama olarak Simental inekler 20 ile 25 yıl arası yaşamaktadır.

HOLSTEİN İNEK KAÇ YIL YAŞAR?

Siyah Alaca olarak da bilinen Holstein İnekler, siyah ve beyaz renklerden oluşmaktadır. Bu ineklerin asıl işlevi süt vermektir. Bu nedenle süt ineği olarak da bilinmektedir. Holstein İneklerin ortalama ömrü ise 15 yıl olarak saptanmıştır.