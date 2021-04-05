İstanbul’u kuşatan ilk Türk devleti hangisidir? İstanbul’u kuşatan ilk Müslüman Türk topluluğu nedir?

İstanbul yüzyıllardır üç büyük medeniyete başkentlik eden şehir, ticaret, siyaset, tarih ve kültürün önemli merkezlerinden biri olma özelliğini korumaktadır. Dünyada savunma ve kuşatmaları ile mükemmel bir performansa tanıklık eden bu şehir, tarihimizden bugüne kadar her zaman dikkati üzerine çekti.

İSTANBUL'U KUŞATAN İLK TÜRK DEVLETİ

İstanbul'u kuşatan ilk Türk devleti Avarlar'dır. 619 yılında tek başına 629 yılında ise Sasanilerle ortaklaşa İstanbul'u kuşatmışlardır. Bir Türk devleti tarafından meydana gelen ilk İstanbul kuşatması olarak tarihe geçen bu olay Avar Kağanlığının hâkimiyetinin zayıfladığı yıllar olarak biliniyor.

Avarlar İlk kez 626 yılının Temmuz ayında 2 hafta süre ile kuşattığı İstanbul'u Galata tarafından üstlenerek Marmara denizinden ve Haliç'ten başlayarak saldırıya geçtiler. Ancak Avar imparatorluğunun bu mücadelede başarısız neticeye ulaşması onlar için hızlı bir çöküşe neden olmuştur. Ayrıca olaylar neticesinde gelişen hadiselerin etkileri Avrupa, güney doğu ve Balkanlar için son derece önem teşkil etmekteydi.

İstanbul'u kuşatan ilk Türk topluluğu Avarların İstanbul kuşatması ve mağlubiyetleri siyasi ve toplumsal yaşamda büyük yankı uyandırmıştır.

İSTANBUL'U KUŞATAN OSMANLI PADİŞAHLARI

Asya ve Avrupa'yı birleştiren tarih boyunca birçok kültüre beşiklik eden önemli bir şehir olan İstanbul, özellikle İslam Devletleri için en büyük hedef olmuştur. Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in İstanbul'u fethine yönelik ve şehir fethedecek komutan ve askerlerin övüldüğü hadiseleri de bu seferlerin devreye girmesine vesile olmuştur.

İstanbul'u kuşatan Osmanlı padişahları ise;