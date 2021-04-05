Kalkolitik çağın en önemli özelliği nedir? Kalkolitik çağ ve özellikleri konu anlatımı

Kalkolitik Çağın en önemli özelliklerinden biri araç gereçlerin sadece ihtiyaç için değil aynı zamanda estetik beğenilerin de karşılanması için yapılmasıdır. Bu durum insanların yerleşik hayata geçmesinin getirdiği bir gerekliliktir. Kalkolitik Çağ ile birlikte özellikle zanaat alanında çok büyük gelişmeler yaşanmıştır. Kalkolitik Çağ ile ilgili merak edilenleri yazımızın devamında sizler için bir araya getirdik.

KALKOLİTİK ÇAĞ'IN EN ÖNEMLİ ÖZELLİĞİ

Kalkolitik çağın en önemli özelliği zanaat alanındaki gelişmelerdir. Kalkolitik çağdan önce yapılan alet edevatlar sadece acil ihtiyaçlar gözetilerek oluşturulurken Kalkolitik çağ ile birlikte insanların göz zevklerine hitap eden gereçler yapılmaya başlamıştır.

Kalkolitik çağın diğer bir özelliği ise ticaretin kurumsallaşması ve ticari olarak güçlü olanların bazı bölgeleri elde etmeye çalışması olmuştur. Bu durum, ekonomik ve idari yapılarda değişiklikler olmasına yol açmıştır. Bu durum da Kalkolitik Çağ'ın belirgin özelliklerinden biridir.

ANADOLU'DA KALKOLİTİK ÇAĞ

Madencilik her ne kadar Neolitik Çağ içerisinde oluşmaya başlamış da olsa Kalkolitik çağ'da madencilik çeşitlenmiş ve yaygınlaşmıştır. Anadolu kültüründe en kısıtlı bilgiye sahip olunan çağlardan biri kalkolitik çağ olarak karşımıza çıkmaktadır.

Anadolu'da Kalkolitik çağ erken, orta ve geç olarak üç ayrı aşamada incelenmektedir. Bu dönemde tarım ve hayvancılık gelişmiş bunun yanında insanların sosyo – ekonomik gelişimleri de hızlanmıştır.

Kalkolitik çağ, Anadolu'da sosyal ve politik yöneticilerin, din adamlarının ve zanaatkarların ortaya çıkmasına vesile olmuştur. Böylece toplumdaki hiyerarşik sınıflar oluşmaya başlamıştır.

KALKOLİTİK ÇAĞ YERLEŞİM YERLERİ

Kalkolitik çağın en bilindik yerleşim yerleri, Çorum'da Alacahöyük, Denizli'de Beyce Sultan, Çanakkale'de Kumtepe ve Truva, Samsun'da İkiz Tepe, Yumruk Tepe ve Tarsu, Malatya'da Arslan Tepe, Değirmen Tepe, Diyarbakır'da Girikihaciyan olarak bulunmuştur.