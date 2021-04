Karenin iç açıları toplamı kaçtır? Karenin iç açıları toplamı kaç derece?

Kare özel bir dörtgendir. Toplam 4 kenarı vardır, bundan dolayı da 4 açısı ve 2 köşegeni bulunmaktadır. Karenin 4 kenarı da birbirine eşittir. Ayrıca karenin karşılıklı kenarları birbirine paraleldir. Karenin köşegenlerinin birbirlerini dik olarak kesmektedir, yani köşegenlerin kesişme noktası 90 derecedir. Bu nedenle bir kareden 4 adet dik kenar üçgen elde edilebilmektedir. Peki karenin iç açılarının toplamı kaçtır?

KARENİN İÇ AÇILARI TOPLAMI KAÇTIR?

Karenin de dört eş kenarı olan bir çokgen olduğunu söylemiştik. Bir geometrik şeklin iç açılarının toplamını bulurken, tüm çokgenler için geçerli olan bir formülden yararlanılmaktadır. Bu formül kare içinde geçerlidir. Çokgenlerin iç açılarının toplamının kaç ettiğini bulmanın yolu; çokgenin kenar sayısından 2 çıkarıldıktan sonra bulunan sayı 180 ile çarpmaktan geçmektedir. Bu formülde "n" kenar sayısını göstermektedir. Yani bir çokgenin iç açıları toplamını bulma formülü (n-2)x180'dir. Karenin toplamda 4 kenarı vardır. O halde karenin iç açıları (4-2)x180 şeklinde hesaplanmaktadır. Bu hesapla, karenin iç açıları toplamı 360 derecedir. Yani karenin iç açıları toplamı kaç derecedir sorusunun cevabı 360'tır.

Tüm dörtgenlerin iç açılarının toplamı 360 dereceye eşittir. Dolayısıyla karenin de iç açılarının toplamı 360 dereceye eşittir. Ayrıca kare 4 eşit kenardan oluştuğu için, karenin her bir iç açısı da birbirine eşit ve 90 derecedir. Bunun yanı sıra tüm çokgenlerin dış açılarının toplamı da 360 derecedir. Bu durum kare içinde geçerlidir. Yani karenin dış açılarının her biri de 90 derecedir. Bu zaten iç açılarının her birinin 90 derece olmasının genel bir sonucudur. Karenin çevresinin uzunluğu bir kenar uzunluğunun 4 ile çarpılması ile bulunmaktadır. Karenin alanını hesaplamanın yolu ise kenar uzunluğunun karesini almaktan, yani kenar uzunluğunu kendisi ile çarpmaktan geçmektedir.