İngilizcede LOL ne demek, Türkçe anlamı nedir? LOL ne zaman kullanılır?

Son yıllarda yurt dışında kullanılan birçok kısaltma bizim dilimize de yerleşmeye başlamıştır. Bunun sebebi ise özellikle oyunların çevrimiçi olması ve birçok farklı ülkeden oyuncunun bir arada oynayarak bir yerde ortak bir dili paylaşmaya başlamış olmasıdır. Peki en çok kullanıdğımız kısaltmalardan biri olan LOL nedir?

LOL NE DEMEK

Lol kısaltması ne anlama gelir sorusu özellikle bu kısaltmayı ilk defa görenler tarafından sıkça sorulmakta ve araştırılmaktadır. Lol kısaltması, İngilizce'dir ve Laugh Out Loud demektir.

Lol açılımı nedir sorusunu ise LOL, "Laugh Out Loud" açılımının kısaltmasıdır diyerek cevaplayabiliriz. Özellikle internette, sosyal medyada ve oyunlarda sıkça karşımıza çıkan bu kısaltma aslında gülmek anlamına gelmektedir.

Lol kelimesinin bir diğer açılımı ise League og Legends oyunudur. Bu oyunun baş harfleri kullanıldığında LoL kısaltması ortaya çıkmaktadır. Yani bu kısaltmanın hangi anlama geldiğini bilmek için öncelikle nerede ve nasıl kullanıldığını bilmek gerekmektedir.

LOL TÜRKÇE ANLAMI

İngilizce açılımı "Laugh Out Loud" olan LOL'ün Türkçe anlamı ise "Yüksek sesle gülmek" olmaktadır. Çok komik şeylerde ya da çok gülündüğü zamanda kullanılan bu ifade özellikle sosyal medya mecralarında çok sık bir şekilde karşımıza çıkmaktadır. Sosyal medyada lol ne demek sorusunun cevabı da bu olacaktır. Eğer bir yerde LOL yazısını görüyorsanız muhtemelen bunun anlamı komik bir konuşma yaşandığı ve bunun üzerine bu kelimenin kullanıldığıdır.

LOL NEYE DENİR?

LOL genelde iki farklı anlamda kullanılmaktadır. LOL'ün neye denildiği aslında kullanıldığı yere ve yaş grubuna göre değişmektedir. Özellikle oyuncu kesimde LoL genelde "League of Legends" oyununun kısaltması olarak kullanılırken sosyal medya taraflarında ise komik olaylardan bahsedilirken, çok komik, çok güldüm anlamına gelen "Laugh Out Loud" anlamında kullanılmaktadır. Yani Lol neye denir sorusunu cevaplayabilmek için Lol kısaltmasının iki anlamını da bilmek gerekmektedir.