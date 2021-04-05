Milli Savunma Üniversitesi MSÜ sınav soruları ve cevapları yayınlandı! 2021 MSÜ sınav soruları ve cevap anahtarı kitapçığı sorgulama ekranı!

2021 MSÜ sınavı bugün tek oturum halinde tamamlandı. 120 sorunun sorulduğu ve 135 dakika süren sınavın ardından adaylar, puan hesaplaması ve netleri hakkında fikir edinmek için MSÜ sınav soruları ve cevaplarını araştırıyor. Sınava giren öğrenciler, "Milli Savunma Üniversitesi MSÜ sınav soruları ve cevap anahtarı kitapçığı yayınlandı mı?" sorusunun cevabını merak ediyor. ÖSYM tarafından yapılan son resmi açıklamalara göre bugün gerçekleştirilen Milli Savunma Üniversitesi MSÜ sınav soruları ve cevap anahtarı kitapçığı yayınlandı!
MSÜ SORULARI VE CEVAPLARI YAYINLANDI! 2020 MSÜ SORU VE CEVAP KAĞIDI SORGULAMA
Gerçekleştirilen MSÜ sınavı soruları ve cevaplarının yüzde 10'luk kısmı ÖSYM tarafından yayımlanıyor. ÖSYM'nin mevcut uygulaması ve yapılan son dakika açıklaması ise şöyle;
04 Nisan 2021 tarihinde uygulanan Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavının (2021-MSÜ) Temel Soru Kitapçığı ile Cevap Anahtarının %10'u aşağıdaki bağlantıda sunulmuştur.
Sınava başvuran adaylar, Temel Soru Kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına 04 Nisan 2021 tarihinde saat 13.45'ten itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile 10 gün süreyle erişebileceklerdir.
Sorular, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında eser niteliğinde olup, telif hakları ÖSYM'ye aittir. ÖSYM'nin yazılı izni olmadan hiçbir şekilde çoğaltılamaz, dağıtılamaz ve yayınlanamaz.
Konuyla ilgili geçtiğimiz yılki sınavda (sınav ile aynı günde) ÖSYM'den yapılan açıklama ise şöyle: "14 Haziran 2020 tarihinde uygulanan Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavının (2020-MSÜ) Temel Soru Kitapçığı ile Cevap Anahtarının % 10'u aşağıdaki bağlantıdan sunulmuştur."
Sınava başvuran adaylar, Temel Soru Kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına, 14 Haziran 2020 tarihinde saat 14.00'ten itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleriyle 10 gün süreyle erişebileceklerdir.
2021 MSÜ SONUÇLARI
ÖSYM'nin verdiği bilgilere göre 4 Nisan 2020 Pazar günü gerçekleştirilen sınavın sonuçları ÖSYM ais üzerinden açıklanacak. Adaylar ÖSYM'nin "sonuç" sayfası üzerinden TC kimlik numaraları ve şifreleri ile sisteme giriş yaparak sonuçları öğrenebilecekler.