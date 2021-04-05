Negatif asal sayı var mıdır? Asal sayılar negatif olabilir mi?

Asal sayılar zaman zaman kafa karıştırabilse de matematikte en kolay ayırt edilebilen sayı gruplarındandır. Asal sayılar kendileri ve 1 dışında hiçbir pozitif tam sayıya kalansız bölünemezler. Asal sayılar hakkında en merak edilen soru ise asal sayılar kaçtan başlar? Sorusudur. Bu soruların cevabı ve negatif sayılar ile ilgili merak edilen diğer şeyler için yazımızın devamını okuyabilirsiniz.

NEGATİF ASAL SAYI VAR MIDIR?

Asal sayıların tanımı, sadece pozitif sayıların asal sayı olabilmesine neden olmaktadır. 1 ve kendisi dışında hiçbir pozitif tam sayıya bölünmeyen sayılara asal sayılar denir. Bu durum da negatif sayılar neden asal değildir sorusunu yanıtlamaktadır. Eğer negatif sayılar asal olsaydı, asal sayı tanımına uyulmamış olurdu. Bu yüzden negatif sayılar asal sayı olamamaktadır.

Asal sayıların tanımı aynı zamanda sadece doğal sayıları kapsamaktadır. Negatif sayılar ise doğal sayılar kategorisinde değil karmaşık sayılar kategorisindedir.

NEGATİF TAM SAYI NEDİR?

Matematikte sıfırdan küçük olan tam sayılara negatif tam sayılar denmektedir. Sayı doğrultusunda sıfırdan sola doğru gidildiğinde negatif sayılar bulunmaktadır. Negatif sayılar, sola doğru gidildikçe küçülmektedir. Bu sebeple en büyük negatif tam sayı "- 1" olarak karşımıza çıkar. Cebirsel işlemler yapılırken negatif sayıların çıkartılması aslında toplama işlemi yapıldığı anlamına gelmektedir.

NEGATİF SAYILAR ARALARINDA ASAL OLUR MU?

Aralarında asal tanımı iki tam sayının 1 dışında ortak böleni olmamasıdır. Asal sayılar sadece doğal sayı olabilir. Negatif sayılar doğal sayı değildir. Aynı zamanda negatif tam sayılar -1'e de kalansız bölünebilirler. Bunların hepsi düşünüldüğünde negatif sayılarda aralarında asallık gibi bir durumun gözetilemeyeceği anlaşılmaktadır.

Kısacası negatif asal sayılar aralarında asal olur mu sorusunun cevabı hayır olacaktır. Negatif sayılar aralarında asal olamaz.