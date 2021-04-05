ÖSYM 2021 sınav takvimi belli oldu! ÖSYM ile 2021 KPSS, DGS, ALES, YÖKDİL, MSÜ ne zaman yapılacak?

ÖSYM sınav takvimi ile ilgili son günlerde sorgulamalar epey arttı. Devlet dairesinde çalışmak isteyenler MSÜ ALES, KPSS, YKS, YÖKDİL gibi çoğu sınavın tarihini merak ederken başvuru tarihlerini de kaçırmak istemiyor. Tam bu noktada KPSS, DGS, ALES, YÖKDİL, MSÜ ne zaman sorusuna yanıt aranarak ÖSYM 2021 sınav tarihleri bilgisine ulaşmaya çalışıyorlar. İşte 2021 ÖSYM sınav takvimi ve sınav tarihleri!
ÖSYM tarafından 2021 yılında gerçekleştirilecek olan tüm sınavların başvuru tarihleri ve sınav tarihleri netleşti. ÖSYM'nin internet sitesinden duyurulan takvime göre sınav tarihleri ile ilgili detaylar şöyle;
ÖSYM'nin 2021 yılında gerçekleştireceği sınavlar belli oldu. KPSS, ALES, DGS, YDS ve YKS gibi bir çok sınavın gerçekleştireceği tarihler açıklandı.
2021-ALES/1
Sınav Tarihi: 02.05.2021
Başvuru Tarihi: 12.03.2021-22.03.2021
2021-ALES/2
Sınav Tarihi: 19.09.2021
Başvuru Tarihleri: 03.08.2021-11.08.2021
2021 ALES/3
Sınav Tarihi: 21.11.2021
Başvuru Tarihleri: 06.10.2021-14.10.2021
2021-YÖKDİL/1
Sınav Tarihi: 28.03.2021
Başvuru Tarihi: 05.02.2021-15.02.2021
2021-YÖKDİL/2
Sınav Tarihi: 29.08.2021
Başvuru Tarihleri: 02.07.2021-12.07.2021
2021 DGS SINAVI
Sınav Tarihi: 11.07.2021
Başvuru Tarihleri: 21.05.2021-31.05.2021
2021 KPSS A GRUBU VE ÖĞRETMENLİK-GENEL KÜLTÜR, GENEL YETENEK
Sınav Tarihi: 01.08.2021
Başvuru Tarihleri: 28.05.2021-14.06.2021
2021 KPSS A GRUBU VE ÖĞRETMENLİK SINAVI
Sınav Tarihleri: 07.08.2021
Başvuru Tarihleri: 28.05.2021-14.06.2021
2021 KPSS A GRUBU VE ÖĞRETMENLİK SINAVI
Sınav Tarihleri: 08.08.2021
Başvuru Tarihleri: 28.05.2021-14.06.2021
2021 KPSS ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ SINAVI
Sınav Tarihi: 15.08.2021
Başvuru Tarihleri: 28.05.2021- 14.06.2021
2021 MSÜ SINAVLARI
Sınav Tarihleri: 04.04.2021
Başvuru Tarihleri: 27.01.2021-23.02.2021
2021 YKS
TYT Sınavı Sınav Tarihleri: 26.06.2021
Başvuru Tarihleri: 04.02.2021-02.03.2021
2021 YKS
AYT Sınavı Sınav Tarihleri: 27.06.2021
Başvuru Tarihleri: 04.02.2021-02.03.2021
2021 YKS
YDT Sınavı Sınav Tarihi: 27.06.2021
Başvuru Tarihleri: 04.02.2021-02.03.2021
Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2021-YKS) 26-27 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek. Temel Yeterlik Testi (TYT) 26 Haziran, Alan Yeterlik Testleri (AYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT) 27 Haziran tarihlerinde düzenlenecek.