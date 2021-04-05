Otobiyografi nedir, biyografi ile arasındaki farklar nelerdir? Otobiyografi örnekleri

Otobiyografi, Türk Edebiyatı içerisinde oldukça önem arz eder. Günümüzde pek çok yazar, otobiyografik kitaplar çıkartmaktadır. Bir eserin ya da yazının otobiyografik olup olmadığını anlamak için otobiyografinin anlamını çok iyi bilmek gerekmektedir. Otobiyografi ile ilgili bilmeniz gerekenleri bu yazıda sizler için derledik…

OTOBİYOGRAFİ NEDİR?

Otobiyografi ne demek sorusunun cevabını kısaca "kişinin kendi hayat hikayesini anlatması" olarak verebiliriz. Yazarlar, otobiyografi kurallarına bağlı bir biçimde kendi hayat hikayelerini anlatırsa bu yazı biçimine otobiyografi adını veririz. Yazarın doğduğu andan o an yaşadığı zaman dilimine kadar başından geçenleri, ailesini, çevresini kısaca tüm hayat hikayesini anlatması otobiyografik yazı yazması demektir.

OTOBİYOGRAFİ VE BİYOGRAFİ ARASINDAKİ FARK NEDİR?

Otobiyografi ve biyografi arasındaki fark otobiyografinin kendi hayatını kendisi yazması; biyografinin ise bir yazarın başka birinin hayatını yazması olmasıdır. Otobiyografide yazar kendisini açık bir dille anlatırken biyografide yazar; biyografisi yazılacak kişiyi hem kendinden hem de kişinin çevresindekilerden dinler. Bu şekilde biyografiyi oluşturur.

OTOBİYOGRAFİ ÖZELLİKLERİ NELERDİR?

Türk Edebiyatı içerisinde oldukça önemli olan otobiyografi belirli özelliklere sahiptir. Otobiyografi yazılırken bu özelliklere dikkat edilmesi gerekir. Otobiyografi özellikleri;

Otobiyografi oluşturulurken insanların doğduğu andan yaşadıkları ana kadar kronolojik bir biçimde her şey ele alınmalıdır.

Otobiyografi içerisinde kişiler hem kendilerinden hem de yakın çevrelerinden bahsetmelidir.

Otobiyografi, yazarın kendi hayat hikayesini anlatmasıdır. Bu anlatım yapılırken gerçeklerden şaşılmamalı, gerçekler saptırılmamalıdır.

Otobiyografi yazılırken tarihlere son derece dikkat edilmelidir.

Tartışma yaratacak konulardan kaçınılmalıdır.

Otobiyografi yazılırken resmî belgelerden yararlanılmalıdır. Otobiyografinin gerçekçiliği desteklenmelidir.

Düşünsel plan adı verilen plan çerçevesinde yazılmalıdır.

OTOBİYOGRAFİ NASIL YAZILIR?

İlk olarak, otobiyografi türünde gerçekçi ve doğru bir eser ortaya çıkartabilmek için yazarın herkesten önce kendisine dürüst olması gerekir. İnsan kendinden bahsederken dürüst olmakta zorlanabilir, bu sebeple yazar, çevresinden yardım alabilir. Otobiyografiler tam da bu sebeple resmî belgelerle ve fotoğraflarla desteklenmeli ve okuyucu gözündeki inandırıcılığını arttırmalıdır.

Birinci ağızdan anlatılan otobiyografilerin yazımı sırasında kronolojik sıraya dikkat edilmelidir. Biyografiler anı ağırlıklı olarak yazılır. Bu durum otobiyografi türünün anı türü ile karıştırılmasına sebep olur ancak aralarında açık farklar bulunur. Örneğin; kişi otobiyografisinde bütün yaşam öyküsünü anlatırken anı türünde bir eser ortaya çıkartacaksa bu süreçten kesitler anlatır. Daha geniş konuşmak gerekirse otobiyografi anı türüne göre çok daha geniş kapsamlıdır.

OTOBİYOGRAFİ ÖRNEKLERİ

Kısa otobiyografi örnekleri vermek gerekirse birçok yazar eserlerinde otobiyografilerine örnek vermiştir. Mesela Nazım Hikmet, otobiyografi isimli şiirinde hayat hikayesini anlatmıştır. Aynı zamanda "Yaşamak Güzel Şey Be Kardeşim" isimli kitabı da Türk Edebiyatı'nın en iyi ve önemli otobiyografi kitaplarından biri olarak bilinir.

Siz de bu örneklerden yola çıkarak kendi otobiyografinizi yazabilirsiniz.