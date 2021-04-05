Son dakika: İstanbul’da okullar kapandı mı? Ankara’nın ardından İstanbul’da okullar kapanacak mı?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yapılan son dakika açıklamasıyla Türkiye koronavirüs risk haritası bazında kararlar alınacağının duyurulmasının ardından dün Ankara İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu tarafından alınan kararla 5, 6, 7, lise hazırlık, 8, 10 ve 11'inci sınıflarda tam zamanlı uzaktan eğitime geçilmişti. Bu gelişme sonrasında İstanbul'da yaşayan öğrenci ve öğretmenler merakla "Okullar kapandı mı?" merak ederek İstanbul'da okullar kapandı mı, kapanacak mı, ne zaman açılacak? şeklindeki sorularla araştırmalar yapmaya başladı.

SON DAKİKA - İSTANBUL'DA OKULLAR KAPANDI MI?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ile İstanbul'da okulların son durumuna ilişkin tüm detaylar şöyle;