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Giriş Tarihi: 5.4.2021 09:14 Son Güncelleme: 5.4.2021 09:15

Toplamı Kaçtır? Yamuğun İç Açıları Toplamı Kaç Derece?

Yamuğun İç Açıları Toplamı Kaçtır? Yamuğun İç Açıları Toplamı Kaç Derece?

Çokgen sorularında karşımıza en çok çıkan çokgen herhalde yamuktur. Özellikle üniversite sınavlarında yamuk ile alakalı sorular oldukça fazladır. Yamuk sadece iki kenarı birbirine paralel olan dörtgenlere verilen isimdir. Bu dörtgen türü birçok sorunun soruluşuna elverişlidir. Lakin yamuk soruları genellikle açılardan oluşmaktadır. Bu nedenle yamuğun iç açılarının toplamını bilmek gereklidir. Peki bir toplamı kaç derecedir? İşte bu yazımızda yamuğun iç açıları toplamı kaçtır sorusunu sizler için yanıtladık!

Yamuk, iki kenarı birbirine paralel olan dörtgenlere verilen isimdir. Yamuğun 4 kenarı vardır. Yamuğun paralel kenarlarının uzunlukları birbirinden farklıdır. Paralel olmayan kenarlarının uzunlukları ise birbirine eşit olabileceği gibi, farklıda olabilmektedir. Yamuğun birbirine paralel olmayan kenarlarının uzunlukları da birbirlerine eşit olduğu zaman, bu yamuğa ikizkenar yamuk denmektedir. Bunun haricinde ise, bir kenarı dik olan yamuklara ise dik yamuk denmektedir.

YAMUĞUN İÇ AÇILARI TOPLAMI KAÇTIR?

Yamuk aslen bir dörtgendir. Tüm çokgenlerin iç açılarının toplamını bulmanın bir formülü bulunmaktadır. Bu formül yamuk dörtgeni içinde geçerlidir. Bir çokgenin iç açılarının toplamını bulmanın formülü; çokgenin toplam kenar sayısından 2 çıkarıldıktan sonra elde edilen sayıyı 180 ile çarpmaktan geçmektedir. Bu formülde kenar sayısı "n" olarak ifade edilir. O halde bir çokgenin iç açılarını bulma formülü (n-2)x180'dir. Yamukta dörtgen olan bir çokgendir, bu nedenle bu formül yamuk için de geçerlidir. Yamuğun toplamda 4 kenarı vardır, yani "n" dörde eşittir. O halde yamuğun iç açıları (4-2)x180 şeklinde hesaplanmaktadır. Bu hesapla, yamuğun iç açıları toplamı 360 derecedir. Yani yamuğun iç açıları toplamı kaç derecedir sorusunun cevabı 360'tır.

Yamuk, dörtgenlerin özelleşmiş hali olsa da, dörtgenlere benzemektedir. Yamuğun 4 kenarı ve toplamda 4 iç açısı ile 2 tane köşegeni vardır. Diğer tüm çokgenlerde olduğu gibi, yamuğunda dış açılarının toplamı 360 dereceye eşittir. Yamuğun iç açılarının bir özelliği bulunmaktadır. Yamuğun paralel olan bir kenarının açısı ile paralel olmayan bir kenarının açısının toplamı her zaman 180 dereceye eşittir.

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Yamuğun İç Açıları Toplamı Kaçtır? Yamuğun İç Açıları Toplamı Kaç Derece?
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