Açıköğretim ATA AÖF vize sınavları başladı! İşte 2021 ATA AÖF online sınav girişi nasıl yapılır? sorusunun yanıtı!

Erzurum Atatürk Üniversitesi açıköğretim öğrencileri geçtiğimiz gün başlayan vize sınavlarıyla beraber ATA AÖF online sınav giriş ekranı ile ilgili araştırmalarına başladı. Kurum tarafından yapılan açıklamada sistemin 12 gün boyunca erişime açık olacağı bildirilmişti. "ATA AÖF vize sınav girişi nasıl yapılır?" sorusu bu noktada yanıt aramaya başladı. Salgın nedeniyle online yapılacak olan sınavlara katılım sağlayacak olan öğrenciler bu kapsamda 5 Nisan itibarıyla belirlenen saat aralıklarında sisteme giriş sağlayabiliyor.

ATA AÖF SINAV GİRİŞ EKRANI!

https://esinav.ataaof.edu.tr/ adresi ile ATA AÖF vize sınav süreci geçtiğimiz gün başladı. Öğrenciler sınav sürecinde, sorumlu oldukları ders ya da derslere ait sınavları, sadece anılan ders ya da derslerin sınav programında yer aldığı gün 09.00 ile 22.00 saatleri arasında sisteme giriş yaparak gerçekleştirebiliyor.