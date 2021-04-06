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Giriş Tarihi: 6.4.2021 17:00 Son Güncelleme: 6.4.2021 17:01

ekranı ve sınav tarihleri: 2021 ?

AÖF çevrimiçi sınav giriş belgesi ekranı ve sınav tarihleri 2021! ATA AÖF online sınav girişi nasıl yapılır?

Açıköğretim Fakültesinde eğitim gören öğrenciler sorgulamasını sürdürüyor. Belli sebeplerden ötürü açık üniversiteden eğitimlerini tamamlamaya çalışan öğrenciler , ne zaman gibi sorulara yanıt arıyor. Ders seçimi ve kayıt yenilemelerini tamamlayan vatandaşlar Erzurum üzerinden vize sınavlarına girmeye başladı. 12 gün sürecek olan AÖF sınav giriş belgesi sorgulanıyor. 2020-2021 AÖF Bahar Dönemi Ara sınavları çevrim içi (online) ortamda tamamlanacak.

açıköğretim üniversitesinde eğitim gören öğrencilerin gündeminde bulunuyor. Ders seçimi ve kayıt yenilemeleri tamamlayan öğrenciler 5 Nisan'da başlayan vize sınavlarını online olarak giriyor. Henüz üzerinden vize sınavlarına girmeyen öğrenciler ise , ne zaman gibi sorulara yanıt arıyor. ATA AÖF online sınav giriş ekranına öğrenci bilgileriyle erişim sağlayacak. İşte 2021 ATA AÖF sınav giriş belgesi ekranı ve sınav tarihleri detayları!

AÖF ÇEVRİMİÇİ SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?

AÖF çevrimiçi sınav giriş belgesine giriş öğrenci bilgileriyle gerçekleşecek. ATA AÖF çevrimiçi (online) sınavlar 5-16 Nisan 2021 tarihleri arasında, her gün 09.00 ile 22.00 saatleri arasında erişime açık olacak.

AÖF çevrimiçi sınav giriş belgesi ekranı ve sınav tarihleri 2021! ATA AÖF online sınav girişi nasıl yapılır?

ATA AÖF SINAV GİRİŞ EKRANI!

https://esinav.ataaof.edu.tr/ adresi ile ATA AÖF vize sınav süreci geçtiğimiz gün başladı. Öğrenciler sınav sürecinde, sorumlu oldukları ders ya da derslere ait sınavları, sadece anılan ders ya da derslerin sınav programında yer aldığı gün 09.00 ile 22.00 saatleri arasında sisteme giriş yaparak gerçekleştirebiliyor.

ATA AÖF SINAV GİRİŞ İÇİN TIKLAYINIZ

ATA AÖF SINAVLARI NE ZAMAN YAPILACAK?

ATA AÖF sınavları 5-16 Nisan tarihleri aralığında yapılabilecek. Kurum tarafından yapılan açıklama şu şekilde:

Sınav sistemimiz 05-16 Nisan 2021 tarihleri arasında, her gün 09.00 ile 22.00 saatleri arasında sizlerin erişimine açık olacaktır. Sınav sistemimize https://esinav.ataaof.edu.tr/ adresini kullanarak doğrudan erişebilirsiniz. Sınav sürecinde, sorumlu olduğunuz ders ya da derslere ait sınavlarınızı, sadece anılan ders ya da derslerin sınav programında yer aldığı gün 09.00 ile 22.00 saatleri arasında sisteme girerek gerçekleştirebilirsiniz.

AÖF çevrimiçi sınav giriş belgesi ekranı ve sınav tarihleri 2021! ATA AÖF online sınav girişi nasıl yapılır?

Ancak belirtilen saat aralığının sonlarına kalmanızın yoğunluk nedeni ile bağlantı sorunlarına yol açabileceğini göz önünde bulundurmanız önem arz etmektedir.

Her bir ders için 20 sorudan oluşan sınavın oturum süresi 30 dakikadır. Sınav ekranında yer alan sayaçtan kalan sınav sürenizi takip edebilirsiniz. Sınavı başlattıktan sonra 30 dakikalık süreniz başlar ve herhangi bir nedenden dolayı sınavdan çıksanız dahi 30 dakikalık sınav süresi azalmaya devam eder. Bu süre içerisinde "SINAVI BİTİR" butonuna tıklamazsanız, 30 dakika tamamlandığında seçili cevaplarınız sisteme otomatik olarak gönderilir ve sınav oturumunuz sonlandırılır. Sınav ekranında önceki sorulara ve boş bıraktığınız sorulara tekrar geri gitmek engellenmiştir. Bir soruyu cevapladıktan ya da "boş bırak" seçeneğini işaretledikten sonra "Sonraki" butonunu kullanarak bir sonraki soruya geçiş yapabilirsiniz.

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AÖF çevrimiçi sınav giriş belgesi ekranı ve sınav tarihleri: 2021 ATA AÖF online sınav girişi nasıl yapılır?
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