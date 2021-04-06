AÖF çevrimiçi sınav giriş belgesi ekranı ve sınav tarihleri: 2021 ATA AÖF online sınav girişi nasıl yapılır?

ATA AÖF SINAV GİRİŞ EKRANI!

https://esinav.ataaof.edu.tr/ adresi ile ATA AÖF vize sınav süreci geçtiğimiz gün başladı. Öğrenciler sınav sürecinde, sorumlu oldukları ders ya da derslere ait sınavları, sadece anılan ders ya da derslerin sınav programında yer aldığı gün 09.00 ile 22.00 saatleri arasında sisteme giriş yaparak gerçekleştirebiliyor.

ATA AÖF SINAV GİRİŞ İÇİN TIKLAYINIZ

ATA AÖF SINAVLARI NE ZAMAN YAPILACAK?

ATA AÖF sınavları 5-16 Nisan tarihleri aralığında yapılabilecek. Kurum tarafından yapılan açıklama şu şekilde:

Sınav sistemimiz 05-16 Nisan 2021 tarihleri arasında, her gün 09.00 ile 22.00 saatleri arasında sizlerin erişimine açık olacaktır. Sınav sistemimize https://esinav.ataaof.edu.tr/ adresini kullanarak doğrudan erişebilirsiniz. Sınav sürecinde, sorumlu olduğunuz ders ya da derslere ait sınavlarınızı, sadece anılan ders ya da derslerin sınav programında yer aldığı gün 09.00 ile 22.00 saatleri arasında sisteme girerek gerçekleştirebilirsiniz.