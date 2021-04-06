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Giriş Tarihi: 6.4.2021 09:33

2021: Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi ne zaman yapılacak, online mı?

AÖF sınav tarihleri 2021: Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi AÖF sınavları ne zaman yapılacak, online mı?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi sınavları her yıl belirlenen tarihlerde düzenleniyor. Güz dönemi sınavlarının tamamlanması ile birlikte şimdi bahar dönemi vize sınavları gerçekleştirilecek. Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri bahar dönemi ara sınavları için kurumun resmi sitesi üzerinden açıklama gelmiş ve tarihler geçtiğimiz haftalarda duyurulmuştu. Final sınavları Mayıs ayında gerçekleştirilecek olup bahar dönemi Nisan ayında yapılacak. Bu bakımdan; yapılacak ve online mı olacak? 2021 !

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi güz dönemi sınavları tamamlandıktan sonra sıra bahar dönemi vize sınavlarına geldi. Sınava katılım gösterecek olan adaylar ne zaman yapılacak, online mı olacak gibi pek çok soruya yanıt arıyor. Kurumun resmi internet sitesi üzerinden yapılan açıklama doğrultusunda de belli oldu. Bu yıl AÖF sınavları Nisan ayında gerçekleştirilecek.

AÖF SINAV TARİHLERİ 2021!

AÖF sınav tarihleri şu şekilde;

2. ve 6. Yarıyıl dersleri için 10-11-12 Nisan 2021 tarihlerinde, 4 ve 8. yarıyıl dersleri için 17-18-19 Nisan 2021 tarihlerinde Bahar Dönemi sınavları uygulanacak.

AÖF sınav tarihleri 2021: Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi AÖF sınavları ne zaman yapılacak, online mı?

AÖF SINAV TARİHLERİ AÇIKLANDI

AÖF bahar dönemi ara sınavı 10-11 Nisan ve 17-18-19 Nisan tarihleri arasında yapılacak. Final sınavı ise mayıs ayında gerçekleştirilecek ve 29-30 Mayıs'ta düzenlenecek. Vize sınavı için 01 Mart 2021 tarihine kadar sınav merkezi tercihi yapanlar, bahar dönemi ara sınavına ilgili sınav merkezinde girebilecekler.

AÖF sınav tarihleri 2021: Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi AÖF sınavları ne zaman yapılacak, online mı?

AÖF SINAVLARI ONLİNE MI OLACAK?

Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri 2020-2021 Bahar Dönemi Ara Sınavları ÇEVRİM İÇİ (ONLINE) olarak 10-11-12 Nisan ve 17-18-19 Nisan tarihleri arasında düzenlenecektir. Dönem Sonu Sınavlarının nasıl yapılacağı ile ilgili karar alındığında açıklama yapılacaktır.

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AÖF sınav tarihleri 2021: Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi AÖF sınavları ne zaman yapılacak, online mı?
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