AÖF sınav tarihleri 2021: Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi AÖF sınavları ne zaman yapılacak, online mı?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi sınavları her yıl belirlenen tarihlerde düzenleniyor. Güz dönemi sınavlarının tamamlanması ile birlikte şimdi bahar dönemi vize sınavları gerçekleştirilecek. Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri bahar dönemi ara sınavları için kurumun resmi sitesi üzerinden açıklama gelmiş ve tarihler geçtiğimiz haftalarda duyurulmuştu. Final sınavları Mayıs ayında gerçekleştirilecek olup bahar dönemi AÖF sınavları Nisan ayında yapılacak. Bu bakımdan; AÖF sınavları ne zaman yapılacak ve online mı olacak? 2021 AÖF sınav tarihleri!

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi güz dönemi sınavları tamamlandıktan sonra sıra bahar dönemi vize sınavlarına geldi. Sınava katılım gösterecek olan adaylar AÖF sınavları ne zaman yapılacak, online mı olacak gibi pek çok soruya yanıt arıyor. Kurumun resmi internet sitesi üzerinden yapılan açıklama doğrultusunda AÖF sınav tarihleri de belli oldu. Bu yıl AÖF sınavları Nisan ayında gerçekleştirilecek.

AÖF SINAV TARİHLERİ 2021!

AÖF sınav tarihleri şu şekilde;

2. ve 6. Yarıyıl dersleri için 10-11-12 Nisan 2021 tarihlerinde, 4 ve 8. yarıyıl dersleri için 17-18-19 Nisan 2021 tarihlerinde Bahar Dönemi sınavları uygulanacak.