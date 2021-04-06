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Giriş Tarihi: 6.4.2021 11:25

Eş Anlamlısı Nedir?

Görev Eş Anlamlısı Nedir? Görev Kelimesinin Eş Anlamlısı Olan Sözcük

Birbirinin aynı olan ya da birbirine benzeyen ilki şeyden biri olan kelimelere eş anlamlı olarak adlandırılırlar. Gün içerisinde sıklıkla karşımıza çıkan eş anlamlı kelimeler yazılış ve okunuşları bakımından farklı fakat anlam olarak aynı olduğunu ifade etmektedir. Bu bakımdan; eş anlamlısı nedir sorusunun yanıtı da sorgulananlar arasında yerini alıyor. Yapılan iş ya da eylem olarak adlandırılan, bir şeyin iş görme yetisi olarak bilinen diğer bir deyişle işlev olarak bilinen hangisidir? ? İşte görev kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük ve konu ile ilgili bilgiler!

Günlük hayatta sıkça kullandığımız kelimelerin eş anlamlıları bulunmaktadır. Bunlardan bir tanesi de görev kelimesidir. Bilindiği üzere eş anlamlı kelimeler, cümlede birbirleri ile yer değiştirdikleri zaman cümlenin anlamında herhangi bir değişiklik yaşanmaz, anlamında bozulma olmaz. Öte yandan kelimelerin eş anlamlı olup olmadıkları ise cümle içindeki kullanımlarından belli olmaktadır. Bu bakımdan; görev eş anlamlısı nedir? Görev kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük hangisidir?

GÖREV EŞ ANLAMLISI NEDİR?

Görev kelimesi kısaca işlev anlamını taşımakla birlikte bir şeyin iş görebilme yetisi olarak da bilinmektedir. İşlev kelimesi aynı zamanda fonksiyon anlamı taşımakla birlikte anlam olarak birbirlerine denktirler. Aynı zamanda vazife olarak da bir başka kelime seçilebilmek ile birlikte bir kişinin iş ya da resmi bir iş olarak tanımladığı alanlarda kullanılmaktadır.

GÖREV KELİMESİNİN EŞ ANLAMLISI OLAN SÖZCÜKLER

Görev kelimesi iki farklı anlamda kullanılabilir. Bunlar arasında fonksiyon, işlev ve vazife sözcükleri yer alır. Görev kelimesinin eş anlamlısı olan sözcükler olarak bilinen bu kelimeler anlam olarak aynı bilgiyi ifade ederler.

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Görev Eş Anlamlısı Nedir? Görev Kelimesinin Eş Anlamlısı Olan Sözcük
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