Gözler AÖL sınav sonuçları için MEB’e çevrildi! Açık Lise AÖL sonuçları bugün açıklanır mı?

Lise eğitimine çeşitli nedenlerden ötürü dışarıdan devam eden öğrencileri yakından ilgilendiren AÖL sınav sonuçları için heyecan dorukta. Online olarak yapılan sınavın değerlendirme işlemleri tamamlandıktan sonra sınav sonuçları MEB tarafından erişime açılacak. Öte yandan bir önceki Açık Lise sınavı 1 Mart tarihinde sona ermiş ve sonuçlar 10 Mart tarihinde erişime açılmıştı. Bu bakımdan; AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB ile AÖL sonuçları bekleniyor!
AÖL sınav sonuçları için gözler Milli Eğitim Bakanlığı'na çevrildi. İşte Açık Lise AÖL 2.dönem online sınav sonuçlarına yönelik tüm bilgiler!
AÖL SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
AÖL sınav sonuçları henüz açıklanmadı. Sınav sonuçları açıklandığında haberimizin içerisinde olacaktır.
2021 AÖL SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
AÖL 1. dönem sınavları, 10 gün içerisinde açıklanmıştı.
Bu bilgi göz önüne alındığında, 2. dönem AÖL sınav sonuçlarının da 11-12 Nisan tarihlerinde açıklanması bekleniyor.
DEĞERLENDİRME
Sınavlarda, öğrencinin sınava katılacağı her dersten çoktan seçmeli 4 (dört) seçenekli 20 soru sorulacak, her doğru cevabın puan değeri 5 (beş) olacaktır. Yanlış cevaplar doğru cevapları etkilemeyecektir.
Değerlendirme her ders için ayrı olmak üzere 100 (yüz) tam puan üzerinden yapılacak olup doğru cevaplar dikkate alınacak ve her soru eşit puan ağırlığına sahip olacaktır. Başarı puanı hesaplamasında; [Puan = (Doğru Sayısı / Soru Sayısı) x 100] formülü kullanılacaktır.
Sınav sonuçlarında öğrencilerin doğru-yanlış cevap sayısına ilişkin veri açıklanmayacaktır.Cevap anahtarında hata olması ve bu hususun Merkez Sınav Kurulu kararı ile belirlenmesi hâlinde soru/sorular iptal edilmeyecek, soru/soruların doğru seçenekleri dikkate alınmak suretiyle değerlendirmeye bu soru/sorular dâhil edilecektir.
Değerlendirme sırasında hatalı soru/sorular çıkması durumunda, iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle değerlendirme yapılacaktır.
3. DÖNEM SINAVLARI NE ZAMAN?
AÖL 3. dönem sınavlarının temmuz ayı içinde yapılması bekleniyor.
AÖL SORULARI VE CEVAPLARI YAYIMLANDI MI?
AÖL soruları ve cevaplarının bu hafta içerisinde açıklanması bekleniyor. Değerlendirme sırasında hatalı soru/sorular çıkması durumunda, iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle değerlendirme yapılacaktır.