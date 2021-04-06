Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Eğitim Haberleri Gözler AÖL sınav sonuçları için MEB’e çevrildi! Açık Lise AÖL sonuçları bugün açıklanır mı?
Giriş Tarihi: 6.4.2021 14:18

Gözler için MEB’e çevrildi! bugün açıklanır mı?

Gözler AÖL sınav sonuçları için MEB’e çevrildi! Açık Lise AÖL sonuçları bugün açıklanır mı?

2.dönem sınavları 25-29 Mart tarihinde tamamlandı. Sınavların tamamlanması ile birlikte gözler AÖL sınav sonuçlarına çevrildi. Milli Eğitim Bakanlığı'nın sitesini ziyaret eden adaylar, sonuçlara yönelik araştırmalarını sürdürürken bilindiği üzere koronavirüs nedeniyle Açık Lise sınavları online olarak yapılmıştı. Sınavdaki başarı puanını öğrenmek isteyenler, yapılan değerlendirmelerin sonuçlarına yönelik bilgi sahibi olmak istiyor. Bu bakımdan; ne zaman açıklanacak, bugün açıklanır mı? sonuçları için gözler Milli Eğitim Bakanlığı'na çevrildi!

Lise eğitimine çeşitli nedenlerden ötürü dışarıdan devam eden öğrencileri yakından ilgilendiren için heyecan dorukta. Online olarak yapılan sınavın değerlendirme işlemleri tamamlandıktan sonra sınav sonuçları MEB tarafından erişime açılacak. Öte yandan bir önceki sınavı 1 Mart tarihinde sona ermiş ve sonuçlar 10 Mart tarihinde erişime açılmıştı. Bu bakımdan; AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB ile bekleniyor!

AÖL SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

AÖL sınav sonuçları için gözler Milli Eğitim Bakanlığı'na çevrildi. İşte 2.dönem online sınav sonuçlarına yönelik tüm bilgiler!

Gözler AÖL sınav sonuçları için MEB’e çevrildi! Açık Lise AÖL sonuçları bugün açıklanır mı?

AÖL SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

henüz açıklanmadı. Sınav sonuçları açıklandığında haberimizin içerisinde olacaktır.

AÖL ÖĞRENCİ GİRİŞ EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

Gözler AÖL sınav sonuçları için MEB’e çevrildi! Açık Lise AÖL sonuçları bugün açıklanır mı?

2021 AÖL SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

AÖL 1. dönem sınavları, 10 gün içerisinde açıklanmıştı.

Bu bilgi göz önüne alındığında, 2. dönem AÖL sınav sonuçlarının da 11-12 Nisan tarihlerinde açıklanması bekleniyor.

Gözler AÖL sınav sonuçları için MEB’e çevrildi! Açık Lise AÖL sonuçları bugün açıklanır mı?

AÖL SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN VE NEREDEN AÇIKLANACAK?

sınavının sonuçları http://.meb.gov.tr/ adresinden açıklanacak.

Gözler AÖL sınav sonuçları için MEB’e çevrildi! Açık Lise AÖL sonuçları bugün açıklanır mı?

DEĞERLENDİRME

Sınavlarda, öğrencinin sınava katılacağı her dersten çoktan seçmeli 4 (dört) seçenekli 20 soru sorulacak, her doğru cevabın puan değeri 5 (beş) olacaktır. Yanlış cevaplar doğru cevapları etkilemeyecektir.

Değerlendirme her ders için ayrı olmak üzere 100 (yüz) tam puan üzerinden yapılacak olup doğru cevaplar dikkate alınacak ve her soru eşit puan ağırlığına sahip olacaktır. Başarı puanı hesaplamasında; [Puan = (Doğru Sayısı / Soru Sayısı) x 100] formülü kullanılacaktır.

Gözler AÖL sınav sonuçları için MEB’e çevrildi! Açık Lise AÖL sonuçları bugün açıklanır mı?

Sınav sonuçlarında öğrencilerin doğru-yanlış cevap sayısına ilişkin veri açıklanmayacaktır.Cevap anahtarında hata olması ve bu hususun Merkez Sınav Kurulu kararı ile belirlenmesi hâlinde soru/sorular iptal edilmeyecek, soru/soruların doğru seçenekleri dikkate alınmak suretiyle değerlendirmeye bu soru/sorular dâhil edilecektir.

Değerlendirme sırasında hatalı soru/sorular çıkması durumunda, iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle değerlendirme yapılacaktır.

Gözler AÖL sınav sonuçları için MEB’e çevrildi! Açık Lise AÖL sonuçları bugün açıklanır mı?

3. DÖNEM SINAVLARI NE ZAMAN?

AÖL 3. dönem sınavlarının temmuz ayı içinde yapılması bekleniyor.

AÖL SORULARI VE CEVAPLARI YAYIMLANDI MI?

AÖL soruları ve cevaplarının bu hafta içerisinde açıklanması bekleniyor. Değerlendirme sırasında hatalı soru/sorular çıkması durumunda, iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle değerlendirme yapılacaktır.

ARKADAŞINA GÖNDER
Gözler AÖL sınav sonuçları için MEB’e çevrildi! Açık Lise AÖL sonuçları bugün açıklanır mı?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA