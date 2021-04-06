İşletme mezunları nerelerde, hangi sektörlerde çalışır? İşletme mezunları ne iş yapar, iş olanakları nelerdir?

İşletme; muhasebe, pazarlama ve müşteri desteği, araştırma ve geliştirme gibi ürün veya hizmet satmak için birlikte çalışılan bölümdür. Bir şirketteki bölünmeler, kurumsal düzeydeki başkan yardımcılarına veya doğrudan genel müdüre rapor veren orta ve üst düzey yöneticiler tarafından yönetilir. Bölümsel yapılar ürün, coğrafya ve pazara dayalı olabilir. Özetle işletme bölümü; işletme kurma, yönetme ve çalışma biçimlerini geliştirmek için açılan bir bölümdür. Ortak alanda çalıştığı bölüm ise İktisat bölümüdür. İşletme bölümü üniversitelerde türkçe ve ingilizce olarak ayrı okutulmaktadır. İşletme bölümünü açıktan ve ön lisans programıyla da okuyabilirsiniz. Öğrencilerin en çok tercih ettiği ise 4 yıllık lisans programıdır.

İşletme bölümü dersleri nelerdir?

İşletme bölümünde yer alan dersler genellikle iktisat, işletme ve muhasebe ağırlıklıdır. Maliye ve hukuk dersleri seçmeli olup, tarih, edebiyat dersler de ortak olarak okutulmaktadır. İşletme bölümünde yer alan başlıca dersler şunlardır:

Temel İşletme

Muhasebe

İstatistik

Finans

İşletme Yönetimi

İktisat

Makro ve Mikro İktisat

İş Hukuku

Ticari İşletme Hukuku

Pazarlama

Finansal Yönetim

Finansal Muhasebe

Satış Yönetimi

İnsan Kaynakları Yönetimi

Vergi Sistemleri

Sermaye Piyasası

Ekonomi mezunları ne iş yapar, iş olanakları nelerdir? Ekonomi bölümü mezunları nerelerde, hangi sektörlerde çalışır?

İşletme bölümü mezunları ne iş yapar?

İşletme bölümünü tamamlayan mezunlar çok geniş bir çalışma alanine sahip olurlar. Öğrencilerin mezun olmadan önce hangi sektöre ve pozisyona yöneleceklerini belirlemeleri gerekmektedir ve bu sektör üzerine kendilerini geliştirmeleri gerekmektedir. İşletme bölümü mezunlarının KPSS ile kamu kurumlarına atanabilmeleri için yüksek puan almaları gerekmektedir. Aldıkları puan ile kamu kurumlarının açmış olduğu sınavlara hak kazanmış olurlar. Bu sınavdan da başarılı oldukları takdirde atamaları gerçekleşir ve iş hayatına başlamış olurlar. İşletme bölümü mezunlarının kamuda çalışacağı birimler şunlardır:

TBMM Uzman Yardımcılığı

Vergi Müfettiş Yardımcılığı

PTT Müfettiş Yardımcılığı

YKYK Müfettiş Yardımcılığı

İdari Hakimlik

Kaymakamlık

Sayıştay Denetçiliği

Değerlendirme Uzmanlığı

Maliye Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı

Maliye Müfettiş Yardımcılığı

Mali Hizmetler Uzman Yardımcılığı

Gelir Uzman Yardımcısı

Devlet Gelir Uzman Yardımcısı

Vergi Denetmen Yardımcısı

Bağ-Kur Genel Müdürlüğü Denetmen Yardımcısı

Belediyelerin Müfettiş Yardımcılığı kadrosu

Özel sektör kamuya göre dezavantajlıdır. Maaş yetersizliği, özlük hakları gibi olumsuz sebepler işletme mezunlarını kamuya çeker.

İşletme bölümü mezunları iş imkanları nelerdir?

Türkiye'de bölümler arasında en çok mezun işletme bölümünden mezun olan kişiler her sektörde iş imkanına sahip olabilirler.

Maliye bölümü mezunları ne iş yapar, iş olanakları nelerdir? Maliye mezunları nerelerde, hangi sektörlerde çalışır?

İşletme bölümü mezunları nerede çalışırlar?

İşletme bölümü bitiren kişiler özel ve kamu kuruluşlarının neredeyse hepsinde çalışabilirler. Kamuda çalışabilmeleri için KPSS ile yüksek puan yapmaları ve o kurumların ilgili sınavlarını geçmeleri gerekmektedir.

İşletme bölümü mezunları iş olanakları nelerdir?

İşletme bölümü mezunları iş olanakları; özel kurumlar, turizm ve danışmanlık, sigorta, denetim, dış ticaret ve ulaştırma sektörlerinde istihdam sağlar. Ayrıca Hazine ve Maliye Bakanlığı, Merkez Bankası gibi kurumlarda da çalışma şansına sahşiptirler.

İşletme bölümü mezunları maaşlar ne kadar?

İşletme bölümünü bitiren mezunlar işletmeci unvanını alarak işletmeci olurlar. İşletme mezunları A grubu KPSS ile 4000-5000 lira arası maaş alarak uzman olarak görev alabilir. B grubu KPSS ile ise 2000-3000 lira maaşla görevlerine başlayabilirler. Özel sektörde ise rakam değişkenlik gösterebilir.

İşletme mezunları kaymakam olabilir mi?

İçişleri Bakanlığı, işletme mezunlarının kaymakam olabilmelerinde bir engel tanımamaktadır. İşletme mezunlarının kaymakam olabilmeleri için ÖSYM'ye yaptırılan kaymakamlık yazılı sınavına girmeleri gerekmektedir. Yazılı sınavı geçen adaylar İçişleri Bakanlığı'nın sözlü sınavına katılır, bu sınavı da başarılı ile geçerse kaymakam olarak atanabilirler.

İşletme mezunları formasyon alabilir mi?

İşletme bölümünü açık öğretim programıyla bitiren mezunlar da dahil pedagojik formasyon alabilir. İşletme mezunlarının aldıkları formasyonun ücretli olması öğretmen olmalarındaki rağbeti de arttırmış durumda.

İktisat mezunları nerelerde, hangi sektörlerde çalışır? İktisat bölümü mezunları ne iş yapar, iş olanakları nelerdir?

İşletme bölümü mezunları yüksek lisans programları neler?

(Yüksek Lisans programlarında İstanbul Üniversite baz alınmıştır.)

Örgütsel Davranış

Finans

Muhasebe

Muhasebe (İngilizce)

Pazarlama

İnsan Kaynakları Yönetimi

Sayısal Yöntemler

Üretim

İşletme Yönetimi ve Organizasyon

İngilizce (Tezsiz Yüksek Lisans) Programlar:

Finance

Supply Chain Management

International Management

Accounting and Auditing

Türkçe (Tezsiz Yüksek Lisans) Programlar: