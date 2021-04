Haberler Eğitim Haberleri İşletme mezunları nerelerde, hangi sektörlerde çalışır? İşletme mezunları ne iş yapar, iş olanakları nelerdir?

İşletme bölümü, ÖSYM tarafından hem açık öğretim hem örgün öğretim olmak üzere iki ayrı şekilde mezun olma imkanı sağlıyor. Türkiye’de bölümler arasında en çok mezun veren işletme bölümüdür. İşletme bölümünden mezun olan kişiler her sektörde iş imkanına sahip olabilirler. İyi bir iş imkanına sahip olmak isteyen işletme mezunları, eğitim sürelerini başarılı bir şekilde tamamlayıp girişken bir yapıya sahip olmalıdır. Peki, neredeyse her üniversitede bulunan ve her sene binlerce mezun veren işletme bölümü mezunları ne iş yapar? İşletme bölümü mezunları iş olanakları nelerdir? Üniversite sınavına girecek adayların merak ettiği işletme bölümü hakkında detaylı bilgiler haberimizde…